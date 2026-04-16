18일부터 잠실 에비뉴엘 지하1층서 진행

2026년 SS 신상품과 '폴로 플레이' 가방 컬렉션

롯데백화점은 오는 18일부터 29일까지 잠실 에비뉴엘 지하 1층에서 '폴로 랄프 로렌(Polo Ralph Lauren)' 팝업스토어를 단독으로 운영한다고 16일 밝혔다.

이번 팝업스토어는 잠실 에비뉴엘 지하 1층 아베바 팝업스토어 공간에서 진행된다. 브랜드를 대표하는 폴로 셔츠 컬렉션을 비롯해 2026년 SS(봄·여름) 신상품, '폴로 플레이(POLO PLAY)' 가방 컬렉션 등 다양한 상품을 한자리에서 선보인다. 대표 상품으로는 '미니 크로스바디(MINI CROSSBODY, 69만9000원)', '토트 가방(TOTE, 85만9000원)', '라지 토트(LARGE TOTE, 125만원)' 등이 있다.

폴로 랄프로렌 (POLO RALPH LAUREN) 대표 이미지. 롯데백화점 AD 원본보기 아이콘

팝업스토어에서만 만나볼 수 있는 단독 상품도 준비했다. '폴로 플레이' 가방과 컬러를 맞춘 3가지 베어(BEAR) 참과 웨스턴 테마를 반영한 베어 참까지 총 4종을 팝업스토어 한정으로 운영한다.

공간은 남프랑스 항구 도시의 감성을 테마로 구성했다. 다양한 색감을 활용해 이국적인 분위기를 구현했으며, 곳곳에 포토 스팟을 마련해 방문객에게 색다른 경험을 제공한다. 또한 매장 한편에는 고객이 직접 참여할 수 있는 엽서 제작 공간을 마련해 체험 요소를 더했다.

팝업스토어 오픈을 기념한 구매 혜택도 있다. 행사 기간 당일 60만원, 100만원, 200만원 이상 구매 고객에게는 구매 금액의 10% 상당을 롯데상품권으로 증정한다. '폴로 플레이' 가방 컬렉션을 구매한 고객에게는 잠실 에비뉴엘 팝업스토어에서만 만나볼 수 있는 특별 감사품을 증정할 예정이다.

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이재호 롯데백화점 남성패션팀장은 "완연한 봄·여름 시즌을 맞아 남녀노소 폭넓은 고객층에게 사랑받는 '폴로 랄프 로렌'의 단독 콘셉트 팝업스토어를 마련했다"며 "앞으로도 시즌성과 브랜드 헤리티지를 반영한 차별화된 콘텐츠를 통해 고객에게 새로운 쇼핑 경험을 제안해 나갈 계획"이라고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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