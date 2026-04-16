국토부, 라이드플럭스 신청 승인

자율주행자동차를 활용한 유상 화물운송 서비스가 오는 6월 첫선을 보인다.

국토교통부는 자율주행기업 라이드플럭스가 신청한 자율차 유상 화물운송 서비스를 허가했다고 16일 밝혔다. 자율차 유상 화물운송을 허가한 건 이번이 처음이다. 서울 동남권 물류단지와 롯데택배 진천메가허브터미널을 잇는 112㎞ 장거리 노선에 시속 90㎞까지 달리는 25t 트럭을 활용해 서비스할 예정이다.

고속도로 시범운행지구에서 미들마일 일반 택배 화물 운송 서비스로 평일 주 3회, 오후 8시부터 다음 날 오전 5시 사이에 운행한다. 앞서 지난 2월 신청을 받은 후 서류심사와 운행안전성 현장평가 등을 거쳤다. 자동차안전연구원와 한국교통연구원, 한국도로공사가 평가했다.

라이드플럭스가 신청한 자율주행 유상 화물운송 트럭 내부. 국토교통부 제공 AD 원본보기 아이콘

국토부는 올해 안에 전주·강릉·대구 등 전국 각지에 자율주행 화물운송 서비스 도입을 추진하고 있다. 안전을 위해 초기 시험운전자가 운전석에 탑승한 상태로 운영한다. 내년부터는 무인 자율주행으로 단계적으로 전환하기로 했다.

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박준형 국토부 모빌리티자동차국장은 "올해 자율주행 기술이 화물운송 분야에서의 상용화를 위한 큰 도약을 할 것"이라며 "국내 자율주행 기술이 여객운송 뿐만 아니라 화물운송 분야에서도 경쟁력을 가질 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



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