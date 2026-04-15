한은 총재 후보자 국회 인사청문회



신현송 한국은행 총재 후보자가 영국에서 고등학교를 졸업하고, 옥스포드 대학교 입학 전 고려대에 편입한 것을 두고 "영국의 학제에 맞게 처리가 된 것 같다"고 말했다.

신 후보자는 15일 국회 인사청문회에서 박성훈 국민의힘 의원의 관련 질문에 "1978년 영국에서 고등학교를 졸업하고 군대를 가기 위해 귀국했다"며 "당시 나이가 어려서 영장이 아직 안 나온 상태였고, 그래서 학업의 연속성을 위해 편입을 신청했다"고 언급했다.

고려대 1학년에 편입한 것을 두고서는 "영국은 고등학교가 4년제고, 대학이 3년제"라고 답변했다.

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신 후보자는 1978년 7월 영국에서 고등학교를 졸업하고 옥스퍼드대에 합격했다. 하지만 입학을 유예하고 한국에 귀국한 후 같은 해 9월 고려대에 편입했다. 이를 두고 이중 학적 논란이 제기됐다.

박 의원은 국민 상식에 맞지 않다며 당시 신 후보자의 편입과 관련해 당시 두 대학의 이중학적 허용 특례 규정 여부, 학칙 등 증빙 자료를 제출하라고 요구했다.

신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 발언하고 있다. 2026.4.15 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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