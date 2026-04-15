산업용 전력 46% 대상

주말 낮 50% 할인·전기차 충전요금도 인하

서울 한 상가 건물에 전기계량기가 설치돼 있다. 사진=강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

낮 시간대 전기요금을 낮추고 저녁 피크 시간대 요금을 높이는 '계절·시간대별 전기요금 개편안'이 오는 16일부터 본격 시행된다.

15일 기후에너지환경부와 한국전력공사에 따르면 16일부터 기존 평일 오전 11시부터 오후 3오는 시까지 적용되던 '최대부하' 요금은 '중간부하'로 낮아지고, 오후 6시부터 9시까지 적용되던 '중간부하' 시간대는 '최대부하' 요금으로 상향된다. 전력 수요가 상대적으로 적은 봄·가을 주말과 공휴일 낮 시간대에는 전력량 요금을 50% 할인한다.

기후부는 낮 시간대 태양광 발전량을 최대한 활용하고, 저녁 시간대 액화천연가스(LNG) 발전 의존도를 낮추는 효과를 기대하고 있다. 특히 최근 중동 정세 불안으로 LNG 가격 변동성이 확대된 상황에서 화력발전 부담을 줄이는 수요관리 수단으로 활용하겠다는 구상이다.

이번 개편안은 전체 전력 소비의 약 46%를 차지하는 산업용(을) 고객과 수요 조정이 비교적 용이한 전기차 충전 전력에 우선 적용된다. 산업용(을)은 시간대별 요금 체계가 적용되는 대규모 전력 사용자로, 철강·화학 등 에너지 다소비 업종이 포함된다.

다만 산업계 부담을 고려해 일부 기업에는 적용 유예가 허용됐다. 지난 3월 23일부터 4월 10일까지 진행된 유예 신청 접수 결과, 전체 산업용(을) 고객의 약 1.3%인 514개 사업장이 신청했다. 유예를 신청한 기업은 오는 9월 30일까지 준비 기간을 거친 뒤 10월 1일부터 개편 요금이 적용된다.

전기차 충전요금도 주말 할인 체계가 도입된다. 개편안 시행 이후 첫 주말인 18일부터 봄·가을 주말(3~5월, 9~10월) 오전 11시부터 오후 2시까지 충전요금의 50%가 할인된다. 자가 충전소 약 9만4000기와 공공 급속충전기 약 1만3000기에서 즉시 적용되며, 일부 민간 사업자도 참여할 예정이다.

정부는 향후 다른 요금제 적용 대상에도 개편안을 확대할 계획이다. 산업용(갑)Ⅱ, 일반용(갑)Ⅱ·을, 교육용(을) 등은 추가 준비 기간을 거쳐 6월 1일부터 적용된다. 주택용 역시 단계적으로 시간대별 요금제를 확대한다는 방침이다.

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기후부 관계자는 "재생에너지 비중 확대에 맞춰 전력 수요 구조를 합리적으로 조정할 필요가 있다"며 "요금 체계 개편을 통해 전력 수급 안정과 에너지 효율을 동시에 달성할 것"이라고 밝혔다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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