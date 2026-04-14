다이소, 작년 매출 4.5조원 돌파…영업익 19%↑

화장품·건기식·시즌상품 확대…전략 카테고리가 실적 견인

전국 1600여 매장 기반…균일가 유통 대표주자 입지 강화

아성다이소는 지난해 매출액이 4조 5363억원, 영업이익이 4424억원을 기록했다고 14일 공시했다. 이는 전년 대비 각각 14.3%, 19.2% 증가한 수치다. 2024년 실적은 매출 3조 9689억 원, 영업이익 3711억 원이었다.

아성다이소는 "고물가에 따른 소비 양극화 속에서 합리적인 가격을 중시하는 '가성비 소비'가 확산되며 실적이 증가했다"고 설명했다.

화장품, 패션, 건강기능식품 등 전략 상품군을 확대하는 한편, 쿨썸머 및 크리스마스 등 시즌 및 시리즈 상품의 판매 호조가 실적 개선에 기여한 것으로 보인다.

아성다이소는 2026년에도 '고객중심경영'을 핵심 전략으로 설정하고, 고품질 상품과 균일가 생활용품을 안정적으로 공급하기 위한 매장 및 물류 시스템 강화에 집중할 계획이다. 아울러 균일가 생활용품 판매업 본질에 충실한 경영 전략을 지속 추진한다는 방침이다.

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한편 아성다이소는 1997년 서울 강동구 천호동 1호점을 시작으로 사업을 확장했으며, 현재 전국 약 1600여 개 매장을 운영하고 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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