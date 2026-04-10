정명근 화성시장 예비후보 공약 발표

"동탄 돔 구장 건립·지역화폐 1조원"

동탄~향남~매송 내부순환도로·신분당선 연장 등

'30분 이동시대' 구축 약속

정명근 화성시장 예비후보는 지난 9일 경기도의회 대회의실에서 열린 '더불어민주당 화성특례시 예비후보 합동토론회'에서 프로야구단 유치와 돔 구장 건립을 포함한 다양한 공약을 발표했다.

정명근 화성시장 예비후보. 정명근 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

정 후보는 "107만 특례시 위상에 걸맞게 프로야구단을 유치하고 돔 구장을 건립하겠다"며 "최고의 스포츠·문화·복합공간을 조성해 화성시를 대한민국 대표 문화체육 도시로 도약시키겠다"고 밝혔다. 유력 후보지는 동탄신도시 지역으로 알려졌다.

민생 경제 분야에서는 "지난 4년간 전국에서 가장 많은 지역화폐를 발행해 소상공인과 자영업자들을 도왔고, 20조 원의 투자유치를 통해 양질의 일자리를 만들었다"며 "앞으로도 연간 1조 원 이상의 지역화폐 발행으로 민생경제와 골목상권을 든든하게 지키겠다"고 약속했다.

복지 분야에서는 전국 최초로 기본사회 전담부서를 신설하고 화성형 기본사회를 정착시키겠다고 밝혔다. 또 화성형 그냥드림 서비스를 29개 전 읍·면·동으로 확대하고 공공시설 화장실에 공공생리대를 무상 보급하는 등 촘촘한 복지망 구축을 공약했다.

교통 분야에서는 동탄·매송·남양·향남을 잇는 민자 고속도로 내부순환도로망 완성, 신분당선 봉담~향남~매향리 기아자동차 구간 연장, 분당선 기흥~동탄~오산 연장, 동탄~인덕원선 정상 개통, 동탄트램 연내 착공 등을 통한 '30분 이동시대' 실현을 약속했다.

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정 후보는 "지난 36년간의 행정경험을 바탕으로 민생과 경제를 속도감 있게 추진하겠다"며 "이재명 국민주권정부의 당면 현안인 민생과 경제를 살려 내겠다"고 강조했다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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