전은수 청와대 대변인 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

전은수 청와대 부대변인이 대변인으로 승진했다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 1일 춘추관에서 기자들을 만나 이같이 밝혔다.

이번 승진 인사로 전 부대변인의 직급은 2급 선임행정관에서 1급 비서관으로 한단계 높아졌다. 강유정 대변인의 경우 같은 1급이지만 수석대변인으로 직함을 변경해 총괄 역할을 맡는다.

이로써 청와대 대변인실은 수석대변인 1명, 대변인 1명, 부대변인 1명 체제가 됐다. 청와대 대변인실은 지난 2월 말 김남준 당시 대변인이 인천 계양을 국회의원 보궐선거에 출마하면서 1인 대변인 체제로 운영돼왔다.

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전 부대변인은 1984년 부산 출생으로 울산 공주교대를 졸업했다. 이후 초등학교 교사 생활을 하다 부산대 법학전문대학원을 진학해 변호사 시험 4회에 합격했다. 이후 울산 지역 변호사로 활동하며 부산고등법원 원외재판부를 유치하는 데 성공했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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