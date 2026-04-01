LG전자, 내달 말까지 베스트샵 전 매장서 E-순환페스티벌 개최

E-순환우수제품 제품당 최대 5만원 환급

TV·냉장고·세탁기 등 총 51개 모델 대상

추첨 통해 스타일러 등 경품 증정

LG전자가 환경부 인가 비영리 사단법인 E-순환거버넌스와 함께 백화점을 포함한 전국 460개 베스트샵 매장에서 내달 말까지 E-순환페스티벌을 개최한다고 1일 밝혔다.

E-순환페스티벌은 E-순환우수제품 인증을 받은 전자제품을 구매·구독할 경우 일정 금액을 환급해주는 프로모션이다. E-순환우수제품이란 자원순환성이 뛰어나 생산 및 재활용 과정에서 탄소배출량을 감축시킬 수 있는 친환경 전기·전자 제품을 말한다.

올해 환급 대상에 포함된 LG전자 E-순환우수제품은 TV(스탠바이미 포함), 냉장고, 세탁기, 스타일러, 식기세척기, 청소기 6개 제품군 총 51개 모델이다. 대형 가전은 제품당 5만원, 소형 가전은 3만원씩 백화점 모바일 상품권으로 환급해줄 예정이며, 인당 환급 한도가 없으므로 여러 제품을 구매·구독해도 제품별로 환급 신청할 수 있다.

환급은 대상 제품 구매 후 E-순환우수제품 홈페이지에서 직접 신청하면 된다. 기간은 오늘부터 내달 31일까지나 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다. 제품군별 상세 모델, 환급 신청 시 필요 증빙 등 자세한 사항은 베스트샵 매장 문의 또는 E-순환우수제품 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

이달 말까지 LG전자 멤버십 앱에서는 경품 추첨 이벤트도 진행된다. E-순환페스티벌 소식을 사회관계망서비스(SNS)나 카카오톡으로 공유하면, 추첨을 통해 1등 LG 스타일러를 비롯해 네이버페이 포인트 5만원, 스타벅스 커피 쿠폰, GS25 모바일 상품권 3000원 등 경품을 총 1000명에게 증정할 예정이다.

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한편, LG전자 베스트샵에서는 이달 자체 판촉 행사로 LG그룹 창립 79주년을 기념하는 '베스트 79 페스타'도 열린다. 오는 13일까지 LG전자 멤버십 앱이나 베스트샵 홈페이지를 통해 베스트 79 페스타 쿠폰팩을 받을 수 있다. 이달 말까지 전국 베스트샵 매장(백화점 포함)에서 LG 가전 16개 제품군 구매 시 할인, 구독 시 포인트 추가 적립 등 최대 116만원 상당의 혜택을 받을 수 있는 쿠폰팩이다. 구매·구독 금액대별 사은품 및 멤버십 포인트, 다품목 혜택 등 베스트샵 판촉 혜택도 모두 중복 적용할 수 있다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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