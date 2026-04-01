예술·캠핑 연계 융복합 관광부터 영화

'왕과 사는 남자' 역사 기행까지

매달 오감 만족 여행 상품 쏟아진다

강원관광재단(대표이사 최성현, 이하 재단)은 '2025-2026 강원 방문의 해'를 맞아 영서 내륙권의 숨은 매력을 하나로 잇는 지속 가능한 체류형 여행 상품 발굴을 위해 이달부터 '오감자 페스타'를 본격 추진한다고 1일 밝혔다.

2026년 다섯발자국 공동 홍보 마케팅 사업 ‘오감자 페스타’메인 포스터 및 4월 모객 포스터 . 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 원주, 홍천, 횡성, 영월, 평창 등 5개 시군이 지난 2007년부터 상생을 위해 운영해 온 '다섯발자국 관광마케팅 협의회'의 탄탄한 협력 체계를 기반으로 기획되었다. 재단은 2024년부터 협의회와 함께 추진해 온 권역 공동 홍보의 성과를 바탕으로 영서 지역만의 고유한 정체성을 널리 알리는 데 힘쓸 예정이다.

특히 이번 '오감자 페스타'는 취미·여가 플랫폼 '프립(Frip)'과 협업하여 개별 여행객(FIT)들을 대상으로 권역별 거점 숙소와 이색 체험을 결합한 1박 2일 체류형 상품으로 운영되며 기획전을 통해 다채로운 상품을 출시할 예정이다.

4월에는 '원주 피노키오 캠핑장'과 '영월 젊은달와이파크'를 거점으로 자연 속 캠핑과 현대 미술 체험을 결합한 감성 상품인 자연과 예술의 만남 '예술 치유(아트 힐링) 캠핑'을 선보인다.

최근 화제를 모으고 있는 영화 '왕과 사는 남자'의 흥행에 발맞춰 영월군 단종문화제와 연계한 역사 기행, '단종의 발자취'를 진행한다. 선암마을 뗏목 체험과 장릉 등을 돌아본 뒤 '원주 오크밸리 리조트'에서 여정을 마무리하는 고품격 상품을 출시했다.

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강원관광재단 최성현 대표이사는 "'2025-2026 강원 방문의 해'를 맞아 영서 내륙권의 대표 관광 브랜드인 '다섯발자국'을 널리 알리고 체류형 지역 관광 정체성을 확립하겠다"며 "국내외 관광 동향을 반영해 지역 균형 발전을 위한 매력적인 상품을 매달 지속적으로 선보일 것"이라고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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