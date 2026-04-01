전쟁 기간 6~8주도 가능 시사

지상군 투입 실행할수도 필요없을수도

피트 헤그세스 미국 국방장관이 지난해 벨기에 브뤼셀 나토 본부에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

피트 헤그세스 미국 국방부 장관은 31일(현지시간) 향후 며칠 이내에 이란이 합의하지 않을 경우 더 강도 높은 타격이 이뤄질 것이라고 밝혔다.

헤그세스 장관은 이날 국방부 청사에서 댄 케인 합참의장과 함께 진행한 대이란 전쟁 전황 대언론 브리핑에서 "향후 며칠이 결정적일 것이라는 점을 이란은 알고 있다"며 "그들이 군사적으로 할 수 있는 건 거의 없다"고 말했다.

헤그세스 장관은 "이란이 보유한 (핵) 물질과 그들의 야망을 포기할 의향이 있다면 우리는 협상을 통해 해결하는 것을 훨씬 더 선호한다"며 "우리는 필요 이상으로 군사 행동을 하고 싶지는 않다"고 강조했다.

그러면서도 "이란이 (합의할) 의지가 없다면, 미 국방부는 더욱 강한 강도로 (이란에 대한 공격을) 계속할 것"이라고 밝혔다.

앞서 도널드 트럼프 대통령은 이란과의 협상 시한을 4월6일로 연장했다. 이 기간에 미국의 종전 합의안을 받아들이지 않고, 호르무즈 해협이 개방되지 않으면 발전소, 유정, 담수화 시설 등을 초토화하겠다고 예고한 바 있다.

헤그세스 장관은 당초 4~6주로 설정했던 이란과의 전쟁 기간에 대해 "그(트럼프 대통령)는 4~6주, 6~8주, 또는 어떤 특정 숫자든 말할 수 있지만, 우리는 그것을 정확히 공개하지는 않을 것"이라고 말했다.

헤그세스 장관은 이란의 석유 수출 기지인 하루그섬 등에 대한 지상군 투입 가능성에 대해서는 "우리는 어떤 선택지도 배제하지 않을 것"이라고 밝혔다.

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그는 "지상군 투입을 포함해 무엇을 할지 또는 하지 않을지를 적에게 알려주면 전쟁에서 싸워 이길 수 없다"며 "현재 적은 우리가 지상에서 접근할 수 있는 15가지 방법이 있다고 생각한다. 실제로 그렇다"고 말했다. 이어 "필요하다면 우리는 그런 선택지를 실행할 수 있다. 또는 전혀 그것을 사용할 필요가 없을 수도 있다"고 덧붙였다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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