이정현, 전남·광주통합특별시장 출마 시사

이정현 국민의힘 공천관리위원장이 31일 전격 사퇴하고 전남·광주통합특별시장 선거 출마를 시사했다. 국민의힘은 남은 국회의원 재·보궐 선거 공천을 위해 별도의 위원회를 꾸려 절차를 이어갈 방침이다.

이날 이 위원장은 서울 여의도 국민의힘 당사에서 "사실상 경기도지사 공천만 남겨둔 상황에서 당초 맡았던 소임을 마쳤다고 판단했다"며 "남아 있는 국회의원 재·보궐선거 공천은 새로운 위원회가 맡아 보다 안정적이고 연속성 있게 진행하는 것이 바람직하다고 보고, 위원 전원이 일괄 사퇴하기로 결정했다"고 말했다.

이어 "이번 공천은 비록 시끄러웠지만 그 안에는 판을 바꾸려는 분명한 시도가 담겨 있었다"며 "세대교체도, 정치교체도 한 번의 공천으로 끝날 수 있는 일이 아니다. 이번은 시작이었고 앞으로 더 정교하게 다듬어야 할 과제"라고 강조했다.

이정현 국민의힘 공천관리위원장이 31일 사퇴 의사를 밝혔다. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 공관위원 전원 사퇴는 당 지도부와의 교감도 있었던 것으로 보인다. 이 위원장은 "재·보궐선거는 좀 더 정무적이고 전략적 판단이 큰 부분이라고 생각했다"며 "별도의 공관위원회를 구성하는 게 좋겠다는 의사를 전했고 지도부도 공감을 했다"고 설명했다.

이 위원장을 비롯한 공관위원 일괄 사퇴에 대해 장동혁 국민의힘 당대표는 "아직 일부 남아있지만 국민의힘 지방선거 공천은 사실상 마무리됐다"며 "남은 지방선거와 보궐선거 공천은 별도의 공관위를 꾸려 신속하게 진행할 것"이라고 말했다.

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이어 "전남·광주 초대 통합시장 선거 출마라는 (이 위원장의) 헌신적인 결단에 대해서도 높이 평가한다"며 "전남·광주는 물론 호남 선거 전체를 진두지휘해 시너지를 내 주시기를 기대한다"고 덧붙였다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



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