강남·서초 주요 대단지 입주민 커뮤니티 센터서 체험 전시

SK인텔릭스는 웰니스 로보틱스 '나무엑스(NAMUHX)'를 일상 공간에서 직접 경험할 수 있도록 서울 강남·서초 주요 대단지 커뮤니티 센터에 체험 전시존을 마련했다고 30일 밝혔다.

이번 전시는 ▲서초 푸르지오 써밋 ▲서초 래미안 리더스원 ▲반포 아크로 리버파크 ▲디에이치 반포 라클라스 ▲반포 래미안 원베일리 ▲개포 래미안 포레스트 등 강남·서초 지역 약 1만여 세대가 입주한 주요 아파트 단지 내 커뮤니티 시설을 중심으로 상시 운영한다. 향후 인근 단지로 순차적으로 확대할 예정이다. 이를 통해 입주민들은 로비, 헬스장, 골프 연습장, 카페 등 커뮤니티 공간에서 나무엑스의 다양한 기능을 직접 체험할 수 있다.

나무엑스가 서초 래미안 리더스원 커뮤니티 센터에 설치돼 있다. SK인텔릭스 AD 원본보기 아이콘

나무엑스는 자율주행과 100% 음성 제어를 기반으로 스스로 작동하며, 에어 솔루션(Air Solution)과 비접촉식 바이탈 사인 체크(Vital Sign Check) 등 다양한 기능을 하나의 디바이스에 통합했다. 최근에는 구글 제미나이(Gemini) 모델을 연동해 사용자와 자연스럽게 소통하는 대화형 인터랙션을 구현했다.

또한 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 통해 신규 기능을 지속적으로 추가하며 개인 맞춤형 서비스로 더욱 빠르게 고도화하고, 향후에는 다양한 서비스와 연동되는 오픈 생태계를 기반으로 헬스케어·뷰티·실버·펫 케어를 아우르는 초개인화된 웰니스 플랫폼으로 진화할 방침이다.

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SK인텔릭스 관계자는 "이번 체험 전시는 입주민들이 일상에서 세계 최초의 웰니스 로봇 나무엑스를 직접 경험하며 제품과 서비스에 대한 이해와 인지도를 높이기 위해 기획했으며, 입주민 관심과 만족도 모두 기대 이상 높은 수준이다"라며 "전시 기간 현장에서 수렴한 입주민 의견을 적극 반영해 보다 다양한 고객 맞춤형 웰니스 서비스를 선보이겠다"라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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