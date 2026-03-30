[특징주]BGF리테일, CU 이동형 편의점 이익 기대감에 6%↑

CU의 이동형 편의점 출동 건수가 급증했다는 소식에 BGF리테일 BGF리테일 close 증권정보 282330 KOSPI 현재가 137,900 전일대비 7,600 등락률 +5.83% 거래량 36,932 전일가 130,300 2026.03.30 09:34 기준 관련기사 “찾아가는 편의점 통했다”…CU, 출동 횟수 4배 증가 가성비 한끼 대명사였는데 6000원도 '훌쩍'…마트·편의점 '반값' 공략 민승배 BGF리테일 대표 "마케팅·물류 등 AI 내재화…전방위 혁신" 전 종목 시세 보기 주가가 상승세다.

30일 오전 9시22분 기준 BGF리테일은 전 거래일 대비 7400원(5.68%) 오른 13만7700원에 거래됐다.

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BGF리테일은 이날 CU 이동형 편의점의 올해 1~3월 누적 출동 건수가 지난해 같은 기간과 비교했을 때 4배 늘었다고 밝혔다. 단기간 유동 인구가 집중되는 축제와 각종 야외 행사 현장에서의 활용이 확대됐기 때문이라고 설명했다.

CU의 이동형 편의점은 3.5t 화물 트럭을 특수 개조한 이동형 점포다. 진열대, 냉장·냉동 설비, 조리 집기와 POS(판매시점 정보관리 시스템)까지 갖춰 고객 수요에 맞게 이동이 가능하다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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