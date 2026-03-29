유럽 내 화물 도난 범죄 주의보

유명 스위스 초콜릿 '킷캣(KitKat)' 41만여개가 유럽에서 운송 도중 통째로 도난당하는 사건이 발생했다.

네슬레의 킷캣 초콜릿. 킷캣 페이스북 AD 원본보기 아이콘

29일(현지시각) AP통신과 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등은 스위스 식품 대기업 네슬레의 대표 초콜릿 킷캣 12톤(41만3793개) 분량이 이번 주 초 이탈리아 생산기지를 떠나 폴란드로 운송되는 과정에서 분실됐다고 보도했다.

보도에 따르면 네슬레는 성명을 통해 "차량과 적재 화물의 행방이 파악되지 않는다"며 "도난 제품이 유럽 전역의 암시장 등 비공식 경로로 흘러 들어갈 가능성이 크다"고 전했다.

전례 없는 대규모 도난 사고에 네슬레는 모든 제품에 부여된 고유 배치 코드를 활용해 전수 추적에 나섰다고 밝혔다. 네슬레는 "소비자와 유통업체가 제품 포장에 표시된 코드를 확인하면 도난 여부를 식별할 수 있다"며 일치할 경우 회사에 즉시 통보할 것을 안내하고 있다.

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현재 네슬레는 현지 수사 당국과 사라진 화물의 행방을 쫓고 있으며, 수집한 증거를 토대로 법적 대응에 나설 방침이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



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