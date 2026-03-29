'생산적금융 금리우대 프로그램' 지원규모 6조로 확대



KB국민은행은 신성장 동력을 뒷받침하기 위해 10조원 규모의 금리우대 프로그램을 운영한다고 29일 밝혔다.

서울 여의도 KB국민은행 신관. 국민은행 AD 원본보기 아이콘

현재 운영 중인 KB국민은행의 '생산적 금융 금리우대 프로그램'은 국가 경제의 부가가치를 높일 수 있는 산업 영역에 낮은 금리의 자금을 지원하는 사업으로, 다음 달부터 지원 규모가 기존 3조원에서 6조원으로 늘어난다.

지원 대상은 ▲국가전략산업우량 산업단지 내 소재 기업 ▲글로벌 시장을 개척하는 수출 기업 ▲신기술 및 유망 분야의 성장 기업 등 생산적금융 관련 중소기업 및 개인사업자다.

아울러 '영업점 전결 금리우대 프로그램'도 4조원 규모로 계속 운영된다.

해당 프로그램을 통해 생산적금융 관련 기업을 포함한 중소기업 및 소상공인들의 금리 부담 완화를 돕고 있다.

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KB국민은행 관계자는 "이번 금융 지원이 국가 경제의 버팀목인 중소기업과 개인사업자들에게 실질적 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 금융 지원 프로그램을 확대해 기업들의 지속적인 성장과 발전을 돕겠다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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