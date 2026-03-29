수은, 전국 다문화가족 지원기관에 차량 18대 후원

총 5억원 규모…15년간 156대 지원

한국수출입은행은 사회복지공동모금회(이하 사랑의열매)를 통해 전국 18개 다문화가족 지원기관에 5억원 상당의 차량 18대를 후원했다고 29일 밝혔다.

황기연 수은 행장은 지난 26일 서울 여의도 본점에서 이상익 사랑의열매 경영지원본부장과 이해경 전북 전주시 가족센터장, 김창환 대구 북구 가족센터장이 참석한 가운데 승합차 9대와 경차 9대를 전달했다.

다문화가족 지원기관 차량 기증 사업은 수은의 대표적인 사회공헌활동으로, 수은은 2011년부터 15년간 전국 다문화 기관에 총 33억6000만원 규모의 차량 156대를 지원해 왔다.

이해경 가족센터장은 "수은이 지원한 차량은 원거리 거주로 센터 이용이 어려운 결혼 이민자와 이주 배경 아동 등 지역 주민들의 복지 향상에 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

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황 행장은 "수은은 다문화가족 등 새로운 사회 구성원들의 안정적인 정착을 꾸준히 지원해 왔다"며 "앞으로도 지역의 복지 인프라 강화에 기여해 사회적 책임을 다하겠다"고 밝혔다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr



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