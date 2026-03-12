[클릭 e종목]"엘앤케이바이오, 글로벌 척추 임플란트 시장 확대…성장 가속 전망"

독립리서치 지엘리서치는 12일 엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 close 증권정보 156100 KOSDAQ 현재가 10,160 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,840 2026.03.12 개장전(20분지연) 관련기사 엘앤케이바이오메드, 320억 규모 CB발행…주요 사업 기회 선제 대응 엘앤케이바이오메드, 청소년 과학오디션 3년 연속 후원 엘앤케이바이오메드, 美 NASS 2025 참가 전 종목 시세 보기 에 대해 척추 임플란트 중심의 글로벌 시장 확대와 함께 높이 확장형 케이지와 흉곽 임플란트 신제품 성장이 더해지며 본격적인 매출 성장 국면에 진입할 가능성이 높다고 분석했다.

엘앤케이바이오는 척추 및 흉곽 임플란트를 개발·판매하는 의료기기 기업으로, 척추 퇴행성 질환 치료에 사용되는 케이지(Cage), 스크류(Screw) 등 척추 임플란트 제품군을 중심으로 사업을 전개하고 있다. 최근에는 높이 조절이 가능한 '익스펜더블(Expandable) 케이지'와 흉곽 임플란트 '펙투스(Pectus)' 제품을 통해 제품 포트폴리오를 확장하며 글로벌 시장 공략을 강화하고 있다.

엘앤케이바이오의 매출은 미국 중심 척추 임플란트 판매 확대와 글로벌 유통 네트워크 확보를 기반으로 성장할 전망이다. 현재 매출의 약 70%가 미주 지역에서 발생하고 있으며, 미국 시장에서 확보한 레퍼런스를 바탕으로 유럽·동북아·중남미 등으로 판매 지역을 확대하는 전략을 추진하고 있다. 특히 글로벌 메이저 유통사와의 계약이 성사될 경우 영업 네트워크가 크게 확장되며 공급 가능한 병원 수와 수술 건수 증가로 이어질 가능성이 높다.

엘앤케이바이오는 흉곽용 임플란트 'CastleLoc Pectus' FDA 승인을 통해 사업 영역을 흉곽 치료 시장으로 확장했다.

박창윤 지엘리서치 연구원은 "Pectus는 기존 척추 임플란트 대비 높은 ASP가 형성되는 제품으로, 매출 확대와 함께 제품 믹스 개선을 통한 수익성 개선에도 기여할 것"이라며 "현재 미국 병원을 중심으로 고객사를 확대하고 있으며 향후 적용 병원 수 증가에 따라 매출 성장세가 가속화될 가능성이 있다"고 분석했다.

이어 박 연구원은 "엘앤케이바이오는 미국 중심 척추 임플란트 시장에서 확보한 레퍼런스를 기반으로 글로벌 판매 지역을 확대하고 있다"며 "Expandable Cage와 Pectus 등 신제품 성장까지 더해지며 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 나타날 가능성이 높다"고 설명했다.

