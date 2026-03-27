채용 탈락자·입사 관심 청년 대상

맞춤형 취업 역량 강화 지원

강원랜드(대표이사직무대행 남한규)는 지난 26일부터 양일간 하이원컨벤션호텔 5층 소연회장에서 상반기 신입직원 채용을 앞두고 과거 채용 탈락자와 입사에 관심 있는 청년을 대상으로 '2026 제1차 하이원 부트캠프'를 개최했다고 27일 밝혔다.

강원랜드가 2026년 제1차 하이원 부트캠프에서 채용 프로세스에 대한 안내를 하고 있다. 강원랜드 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 프로그램은 기존 채용 과정에서 아쉽게 탈락한 지원자와 강원랜드 취업을 희망하는 청년들에게 실질적인 도움을 제공하고, 지원 과정 전반에 대한 이해도를 높이기 위해 기획됐다.

'하이원 부트캠프'는 회차별 30명씩 총 60명이 참여했으며, △강원랜드 채용 프로세스 안내 △취업시장 동향 및 자기분석전략 △면접유형별 대응방법 △소규모 모의면접 및 1:1코칭·피드백 등 실전 중심 프로그램으로 운영됐다.

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이제윤 강원랜드 인재경영실장은 "강원랜드 취업을 준비하는 청년들에게 실질적인 도움을 제공하고자 이번 프로그램을 마련했다"며 "앞으로도 공공형 취업지원 모델을 고도화해 청년층의 안정적인 노동시장 진입을 적극 지원하겠다"고 전했다.

강원랜드가 2026년 제1차 하이원 부트캠프에서 채용 프로세스에 대한 안내를 하고 있다. 강원랜드 제공 원본보기 아이콘

한편, 강원랜드는 지난해 높은 만족도를 이끌어낸 '하이원 부트캠프'를 취업 취약계층과 재도전 청년들에게 공공형 취업지원 프로그램이자 청년 뉴딜 우수 사업으로 발전시키고 있으며, 향후 전국 청년 대상 대표 취업 프로그램으로 확대해 나갈 계획이다.

정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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