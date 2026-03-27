㈜다우기술, 수지구 디지털밸리 내 사무공간 무상 제공

의료기관·대학·기업 등 AI연구실증과 기술교류 공간으로 활용

이상일 시장 "기업·대학·의료기관이 창조적 활동할 수 있도록 지원할 것"

경기 용인특례시(시장 이상일)는 26일 ㈜다우기술, 지역내 대학, 병원, 인공지능산업 관련 기업 관계자들과 '지역 AI 및 벤처기업 육성을 위한 사무공간 무상제공 수요처 간담회'를 개최했다.

이상일 시장이 지난 26일 열린 용인특례시와 다우기술 AI 관련기업, 대학 업무협약 간담회에서 발언을 하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

시청 접견실에서 열린 간담회에는 이상일 시장과 ㈜다우기술, 용인세브란스병원과 ㈜로보케어, 용인에 있는 대학교인 ▲한국외국어대학교 ▲강남대학교 ▲용인예술과학대학교 관계자들이 참석해 공간 활용 방안에 대해 의견을 나눴다.

이상일 시장은 "인공지능 산업을 육성하기 위해 용인특례시와 지역내 기업, 의료기관, 대학의 협력 모델이 큰 성과를 거둬 다른 지역에서도 벤치마킹할 수 있는 사례가 되기를 기대한다"며 "이 협력체계가 효율적으로 운영된다면 새로운 융합시대를 앞두고 용인은 인공지능 산업을 선도하는 도시가 될 것"이라고 말했다.

이 시장은 "지역사회 구성원들이 협력해 상생효과를 거둘 수 있도록 다양한 협력모델을 구축해 나갈 것"이라며 "오늘 모인 각 기관이 창조적인 활동을 할 수 있도록 용인특례시도 적극 지원하겠다"고 했다.

이번 간담회는 올해 2월 ㈜다우기술이 사회공헌 측면에서 인공지능 산업 발전과 벤처기업 지원을 위해 수지구 죽전디지털스퀘어 7층 일부 공간(약 175평 규모)을 공유하겠다는 제안에 따라 이뤄졌다.

사무공간을 제공하기로 결정한 ㈜다우기술은 협약서에 명시된 기간 동안 입주 기관에 임대료와 관리비 전액을 면제한다.

이 공간에 입주한 기관들은 건물에 마련된 부대시설을 이용해 자본이 부족한 벤처기업과 연구기관은 비용부담을 줄여 기술혁신 활동에 전념할 수 있을 것으로 기대된다.

용인특례시와 (주)다우기술이 AI관련산업 육성을 위해 지역의 의료기관과 대학에 사무공간을 제공하는 업무협약 간담회를 연 후 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

㈜다우가 무상으로 제공하는 공간에서 한국외국어대학교는 기술 창업활동을 진행하고, 용인세브란스병원은 임상 AI공간, ㈜로보케어는 로봇실증 센터로 활용한다. 강남대학교와 용인예술과학대는 거점 교육과 비즈니스 공간으로 활용할 예정이다.

시는 이번 프로젝트에서 수요처를 매칭하는 등의 행정지원으로 지역 내 AI산업 기반 마련과 산업 활성화를 위해 가교 역할을 수행했다.

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이번 간담회에 참석한 각 기관은 ㈜다우기술과 무상 임차 계약을 체결하고, 5월부터 순차적으로 입주해 본격적인 AI 혁신 활동을 시작할 계획이다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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