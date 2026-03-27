EQT, 더존비즈온 2차 공개매수 개시…상장폐지 수순

공개매수 가격은 '1차 동일' 주당 12만원

1차 공개매수로 지분율 약 90% 확보

잠재유통주식 전량 확보 후 상폐 추진

글로벌 사모펀드 운용사인 EQT는 투자목적회사인 도로니쿰을 통해 더존비즈온의 2차 공개매수를 추진한다고 27일 밝혔다. EQT는 1차 공개매수 등을 통해 더존비즈온의 지분율 약 90%를 확보했다.

EQT는 2차 공개매수에서도 1차 공개매수 가격과 동일한 주당 12만원에 공개매수를 진행한다. 이는 1차 공개매수일 직전 1·2·3개월간의 평균종가(거래량가중평균가격)에 각각 32.6%, 32.4%, 32.3%의 프리미엄을 적용한 수치이자 2020년 9월 이후 최고가다. 최대 주주 지분 인수 가격과도 동일한 수준으로 소액주주는 최대 주주와 동일한 경영권 프리미엄을 갖출 수 있다.

이날 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시된 더존비즈온 공개매수신고서에 따르면 EQT는 최대 주주인 김용우 등으로부터 취득한 주식을 포함해 대상 회사 보유 자기주식을 제외한 90%의 잠재의결권 지분을 확보했다. 2차 공개매수 대상은 더존비즈온의 잠재유통주식 전량이다.

EQT 측은 더존비즈온 상장폐지 수순을 밟을 것으로 보인다. 이미 공개매수신고서를 통해 더존비즈온에 대한 충분한 수준의 지분을 확보할 경우 관계 법령에 따라 최대한 신속히 상장폐지 및 완전자회사화를 위한 조치를 취할 예정이라고 공시한 바 있다.

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공개매수 기간은 이날부터 다음 달 22일까지다. 공개매수에 응모하려는 더존비즈온 주주는 공개매수 기간 종료일까지 공개매수사무취급자인 NH투자증권 영업점에 방문하거나 NH투자증권 홈페이지·HTS·MTS 등 온라인으로 청약 신청할 수 있다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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