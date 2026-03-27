산불재난 국가위기경보 '경계' 단계 발령

산림청은 26일 오후 4시부터 전국에 산불재난 국가위기경보를 '주의'에서 '경계'로 상향해 발령했다고 밝혔다.

국가위기경보 상향에 따라 산림재난방지기관은 소속 공무원 1/6 이상을 비상대기시키고, 산불 발생 취약지역의 감시 인력을 증원하는 등 산불 대비 태세를 강화한다. 또 지방정부는 '지역 재난안전대책본부'를 가동해 산불 발생 시 대응에 나설 계획이다.

현재 호남을 제외한 전국 대부분 지역에는 건조특보가 발효됐다. 여기에 기온까지 높아지면서 산불위험이 '매우 높음' 수준으로 올라선 상황이다.

실제 지난 19~25일 전국 각지에서는 총 36건의 산불이 발생했다. 특히 주말 기온 상승에 맞물려 개화 시기가 더해지면서 산림을 찾는 입산객, 상춘객이 늘어 산불 발생 위험도 커질 것으로 산림청은 내다본다.

AD

금시훈 산림청 산불방지과장은 "통계적으로 3월 말은 산불 위험이 가장 높은 시기로 지난해 영남권 초대형 산불도 이 무렵에 발생했다"며 "국민은 산불 발생 위험에 엄중함을 인식해 산림과 인접 지역에서의 흡연, 불법소각 등 위법 행위를 삼가길 당부드린다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>