산림청은 26일 오후 4시부터 전국에 산불재난 국가위기경보를 '주의'에서 '경계'로 상향해 발령했다고 밝혔다.


산불재난 국가위기경보 '경계' 단계 발령
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국가위기경보 상향에 따라 산림재난방지기관은 소속 공무원 1/6 이상을 비상대기시키고, 산불 발생 취약지역의 감시 인력을 증원하는 등 산불 대비 태세를 강화한다. 또 지방정부는 '지역 재난안전대책본부'를 가동해 산불 발생 시 대응에 나설 계획이다.

현재 호남을 제외한 전국 대부분 지역에는 건조특보가 발효됐다. 여기에 기온까지 높아지면서 산불위험이 '매우 높음' 수준으로 올라선 상황이다.


실제 지난 19~25일 전국 각지에서는 총 36건의 산불이 발생했다. 특히 주말 기온 상승에 맞물려 개화 시기가 더해지면서 산림을 찾는 입산객, 상춘객이 늘어 산불 발생 위험도 커질 것으로 산림청은 내다본다.

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금시훈 산림청 산불방지과장은 "통계적으로 3월 말은 산불 위험이 가장 높은 시기로 지난해 영남권 초대형 산불도 이 무렵에 발생했다"며 "국민은 산불 발생 위험에 엄중함을 인식해 산림과 인접 지역에서의 흡연, 불법소각 등 위법 행위를 삼가길 당부드린다"고 말했다.


대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
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