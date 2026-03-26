지역경제 활성화 기대

경기 이천시(시장 김경희)는 주민들의 오랜 숙원사업인 남정~도암 간 시도 3호선 확포장 공사가 완료됨에 따라 26일 개통식을 했다고 밝혔다.

이천시(시장 김경희)가 주민들의 오랜 숙원사업인 남정~도암 간 시도 3호선 확포장 공사가 완료됨에 따라 26일 개통식을 개최하고 있다. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 '남정∼도암 간 도로확포장공사'는 2016년 신둔역 개통 이후 증가한 교통수요에 대응하고, 성남∼장호원 간 자동차 전용도로(국도 3호선) 개통에 따른 도암나들목(IC) 이용 차량 증가로 발생한 정체를 해소하기 위해 추진됐다.

해당 사업은 총사업비 270억원을 투입하여 연장 2.5㎞ 구간을 기존 2차로에서 4차로로 확장한 사업이다. 2018년 실시설계용역 착수를 시작으로, 2020년 보상비 91억원을 투입하여 보상을 완료했으며, 이후 공사비 175억원을 투입해 2022년에 착공해 2026년 3월 공사를 마무리했다.

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김경희 이천시장은 "이번 도로 확장은 주민 통행 불편 해소와 교통 환경 개선에 크게 이바지할 것"이라며 "앞으로도 남정리∼지석리, 인후리∼용면리, 도암리∼도봉리 농어촌도로 개설과 소정리·수광리 도시계획도로 등 도로망 확충을 지속적으로 추진하여 시민 누구나 편리하게 이용할 수 있는 교통 환경을 조성하겠다"고 밝혔다.

이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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