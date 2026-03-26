홍콩-런던 3318달러…한 달 새 560%↑

방콕·시드니 노선도 400~500%대 급등

고유가 여파…"10월까지 강세 이어질 것"

이란 전쟁 여파로 항공유 가격이 급등하면서, 이달 아시아와 유럽을 오가는 항공권 가격이 최대 560% 상승한 것으로 나타났다.

인천공항 2터미널 전광판. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

블룸버그통신은 26일 리서치업체 '올튼 에이비에이션 컨설턴시' 데이터를 인용해 이달 23일 홍콩-영국 런던 노선의 평균 항공권 가격이 3318달러(약 498만원)로 집계됐다고 보도했다. 이는 전달 대비 560% 오른 수준이다. 같은 기간 태국 방콕-독일 프랑크푸르트 노선은 2870달러(약 430만원)로 505% 상승했고, 호주 시드니-런던 노선도 429% 뛰었다.

블룸버그는 "에너지 공급망 혼란의 여파가 이어지면서 티켓값 폭등은 이번 여름과 가을까지 이어질 전망"이라고 내다봤다.

실제로 6월 항공권 가격도 높은 수준을 유지하고 있다. 아시아·태평양에서 유럽으로 향하는 주요 7개 노선의 평균 운임은 지난해 같은 달보다 약 70% 오른 것으로 집계됐다. 이 가운데 시드니-런던 노선은 평균 1500달러(약 225만원)로, 1년 전 대비 두 배 수준이다.

유럽에서 아시아로 향하는 항공편 역시 상황은 비슷하다. 6월 기준 요금은 전년 대비 최대 79% 상승했으며, 일부 노선은 세 배 이상 오른 사례도 확인됐다. 올튼 에이비에이션은 아시아-유럽 항공편 운임이 최소 10월까지 전년 대비 30% 이상 높은 수준을 유지할 것으로 전망했다.

미국과 이스라엘의 이란 공격 이후 전 세계 원유 수송의 핵심 경로인 호르무즈 해협이 봉쇄되며 항공유 가격은 약 두 배 뛰었다. 항공업계는 연료비가 운영비의 약 3분의 1에 달해 유가 변동에 매우 민감하다.

고유가의 직격탄을 맞으면서 항공사들도 대응에 나섰다. 에어프랑스-KLM, 캐세이퍼시픽, 에어뉴질랜드 등 주요 항공사들은 이달 들어 유류할증료를 일제히 인상했다. 일부 항공사는 현지에서 연료를 확보하지 못할 가능성까지 고려해 특정 노선 운항 조정이나 축소를 검토하는 것으로 알려졌다.

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올튼 에이비에이션의 브라이언 테리 국장은 블룸버그에 "이란 전쟁이 조기에 종식되어도 항공유 공급망에 가격 하락분이 반영되기까지 최장 3개월이 걸린다"며 "우회 항로 이용에 따른 비행시간 증가, 공급석 부족, 고유가 기조가 맞물리면서 상당 기간 가격 상승 압력이 계속될 것"이라고 말했다.

김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



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