"꽃비 내리는 봄날" 담양 산벚꽃축제 4월 개막

내달 4일 외추제 일원 개최

다채로운 체험 행사 가득

선착순 백명에게 기념품 증정

숨은 벚꽃 명소로 알려진 전남 담양군 금성면 고비산에서 다채로운 봄꽃 축제가 열린다.

26일 담양군에 따르면 오는 4월 4일 금성면 외추제 일원에서 '제2회 금성면 고비산 산벚꽃축제'가 개최된다.

금성면 고비산 산벚꽃축제 추진위원회가 주최하고 담양군과 지역사회단체가 후원하는 이번 축제는 격년제로 진행된다. 고비산의 수려한 산벚꽃을 전국에 알리고 주민 화합과 지역 경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.

올해로 2회째를 맞은 축제는 4일 오전 11시 개막식을 시작으로 남진이, 한채완 등 초대가수 공연과 주민 노래자랑이 펼쳐진다.

방문객을 위한 체험 프로그램도 풍성하다. 벚꽃 천연비누 만들기, 산벚꽃 꽃누르미, 전통차 시음, 떡 메치기, 금성 딸기 판매 및 시식, 전통놀이, 먹거리 장터 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 부스가 운영된다.

이 밖에도 산벚꽃길 걷기 이벤트 참가자 중 선착순 100명에게 기념품을 증정하며, 산벚꽃축제 사진전과 외추제 산책로를 따라 이어지는 '사랑의 자물쇠 걸기' 등 이색적인 부대 행사도 준비됐다.

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김대식 추진위원장은 "꽃비 내리는 봄날, 고비산 산벚꽃 축제장에서 소중한 분들과 잊지 못할 추억을 만드시길 바란다"며 "많은 분이 오셔서 설레는 봄의 정취를 만끽했으면 한다"고 말했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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