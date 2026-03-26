부채비율 150%↓ 목표

탠덤 기술로 미래 성장 확보

한화솔루션이 재무 건전성 강화와 태양광 중심 미래 투자 확대를 위해 2조4000억원 규모 유상증자에 나선다. 자구책에도 불구하고 신용등급 하락 압박이 커지자 선제적 자본 확충에 나선 것으로 풀이된다.

태양전지 기술별 효율 비교. 한화솔루션 제공 AD 원본보기 아이콘

한화솔루션은 26일 이사회를 열고 2조4000억원 규모의 유상증자를 결의했다고 밝혔다. 이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 신주 배정 기준일은 오는 5월14일이며, 발행가액은 오는 6월17일 확정된다. 구주주 청약은 오는 6월22~23일, 실권주 일반공모는 오는 6월25~26일 진행될 예정이다.

한화솔루션은 확보 자금 중 약 1조5000억원을 차입금 상환 등 재무구조 개선에 투입한다. 이를 통해 2026년 기준 연결 부채비율을 150% 미만으로 낮추고, 순차입금은 약 9조원 수준으로 관리할 계획이다. 2030년에는 부채비율 100%, 순차입금 7조원 수준을 목표로 한다.

나머지 9000억원은 태양광 중심 미래 성장 투자에 활용한다. 차세대 기술로 꼽히는 페로브스카이트 탠덤 파일럿 라인 구축과 양산 기반 마련에 집중 투자할 방침이다. 퍼크(PERC·기존 태양전지 구조)에서 탑콘(TOPCon·고효율 차세대 기술)을 거쳐, 두 소재를 적층한 탠덤 구조로 전환하는 기술 로드맵을 추진한다는 설명이다.

앞서 한화솔루션은 최근 2년간 자산 매각과 신종자본증권 발행 등을 통해 약 2조3000억원 규모 자구책을 추진했으나, 글로벌 업황 둔화로 신용등급 하락 압박이 이어지면서 추가 자본 확충이 불가피해졌다는 설명이다.

이날 회사는 향후 5년간 연결 당기순이익의 10%를 배당 또는 자사주 매입·소각 등으로 환원하는 주주환원 정책도 공개했다. 최소 배당금은 주당 300원으로 설정했다.

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회사 관계자는 "핵심 성장 투자와 재무구조 개선을 병행해 중장기 경쟁력을 강화하겠다"며 "안정적인 주주환원을 유지하면서 기업가치를 높여 나갈 것"이라고 밝혔다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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