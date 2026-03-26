"부동산 팔기 위해 계속 준비해와"

장동혁 국민의힘 대표가 보유 중이던 부동산 6채 중에 4채를 처분했다. 실거주용과 지역구 의정 활동에 필요한 아파트만 남겨놨다.

장동혁 국민의힘 대표. AD 원본보기 아이콘

국민의힘 측은 26일 최근 장 대표가 보유 중이던 부동산 4채를 처분했다고 설명했다. 국민의힘 관계자는 "(보유한 부동산을 팔기 위해) 시간을 두고 계속 노력하고 있었다"며 "이런 부분이 조금 해결되고 나서 알리게 된 것"이라고 말했다. 이어 "준비는 계속 해왔다"고 덧붙였다.

장 대표는 최근 본인 명의이며 노모가 살고 있던 충남 보령시 단독 주택과 배우자 명의로 두던 국회 인근 오피스텔을 처분했다. 보령시 단독 주택은 명의를 변경하는 식으로 무상 증여를 했고, 오피스텔은 이달 매매 계약을 체결한 상태로 다음달 잔금을 치를 예정이다.

또 배우자 명의인 경남 진주시 아파트 지분 20%와 경기 안양시 호계동 아파트 지분 10%도 각각 처분했다. 두 아파트는 모두 작고한 장인으로부터 형제, 자매와 함께 상속을 받은 자산이다. 이번에 지분을 처분하면서 다른 형재, 자매에게 무상 증여한 것으로 알려졌다.

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현재 장 대표가 남긴 부동산은 가족들과 사는 서울 구로 아파트와 자신의 지역구에 있는 충남 보령시 아파트 등 두 채다. 구로 아파트는 배우자와 공동 명의, 보령시 아파트는 배우자 명의로 뒀다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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