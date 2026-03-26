서울시, 금융 경쟁력 세계 8위… 4년 연속 TOP10

GFCI 보고서, 137개 도시 중 8위

투자유치·핀테크 산업 육성 성과

기반시설 9단계 상승… K-문화 영향

서울시가 세계 금융경쟁력 평가에서 8위에 올랐다고 26일 밝혔다. 4년 연속 Top10을 유지한 것으로, 직전 평가(10위) 대비 2단계 상승했다.

이번 평가는 영국 컨설팅 그룹 지옌(Z/Yen)이 발표한 '국제금융센터지수(GFCI) 39차 보고서'를 통해 이뤄졌다. 서울은 전 세계 137개 도시 가운데 종합순위 8위다.

서울은 2009년 53위에서 출발해 2021년 16위, 2022년 12위로 상승한 후 최근 4년 연속 10위권을 유지했다.

국제금융센터지수는 영국 컨설팅 그룹 지옌과 중국종합개발연구원(CDI)이 공동 주관해 발표하는 지수다. 전 세계 주요 도시의 금융경쟁력을 비교·평가하는 대표적인 글로벌 지표다. 2007년부터 매년 3월과 9월 두 차례 발표되며 인적자원, 기업환경, 금융산업 발전, 기반시설(인프라), 도시평판 등 5개 평가항목과 전 세계 금융종사자 대상 온라인 설문조사를 종합해 산출된다.

이번 평가에서 서울은 직전 평가 대비 주요 금융도시 간 순위 변동 속에서도 글로벌 주요 금융도시 가운데 안정적인 경쟁력을 유지했다. 도쿄(10위), 파리(19위) 등 주요 도시와 비교해도 경쟁력 있는 순위를 기록했다. 세계 주요 도시 중에서는 뉴욕과 런던이 각각 1, 2위를 차지했으며 홍콩(3위), 싱가포르(4위), 샌프란시스코(5위) 등이 뒤를 이었다.

특히 서울은 인적자원, 기업환경, 금융산업 발전, 기반시설(인프라), 도시평판 등 5개 항목에서 고르게 경쟁력을 인정받았다. 세부 항목별로 서울은 인적자원 8위, 기업환경 6위, 금융산업 발전 8위, 기반시설 10위, 도시평판 9위를 기록하며 전 분야에서 균형 잡힌 경쟁력을 나타냈다.

이번 순위 상승에는 글로벌 투자유치 확대와 핀테크 산업 생태계 고도화 성과가 주요하게 작용한 것으로 보인다. K-문화 확산에 따른 도시 인지도와 매력도 제고도 영향을 미쳤다.

지난해 서울은 미국의 인공지능(AI)·데이터 클라우드 기업 스노우플레이크, 스위스 양자보안 반도체 기업 실스크, 프랑스 양자컴퓨팅 기업 파스칼 등 글로벌 선도기업을 잇따라 유치하며 AI?반도체?양자 분야 전략산업 투자 성과를 축적해왔다. 국내 최대 규모의 핀테크 전문 육성기관인 서울핀테크랩 입주기업이 'CES 2026'에서 핀테크 분야 최고혁신상과 혁신상을 수상하는 등 글로벌 경쟁력도 입증했다.

서울시는 지방자치단체 최초 투자유치 전담기관인 '서울투자진흥재단'을 출범해 글로벌 기업 유치와 투자 연계를 체계적으로 지원하고 있다. 창업 초기 기업은 '제2서울핀테크랩'(마포)에서 보육하고 성장 단계 기업은 '서울핀테크랩'(여의도)에서 스케일업을 지원하는 이원화 체계를 운영 중이다.

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오세훈 서울시장은 "이번 GFCI 순위 상승은 서울의 글로벌 금융경쟁력을 다시 한번 증명한 것"이라며 "앞으로도 세계 최첨단 수준의 ICT 인프라, 풍부하고 유능한 디지털금융 인적자본과 같은 서울만의 강점을 바탕으로 아시아의 대표 금융허브 도시로 발돋움하도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



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