남부발전, 비상경영 선언…"출자사 의혹 해소·안정적 전력 공급 최선"

출자사 임원 직무감사 실시 및 조직·인사 혁신 추진…대대적 개편 예고

연료 수급상황 점검 및 재고 관리 체계 강화…대체 연료 확보도 추진

한국남부발전(사장 김준동)은 전날 부산 본사에서 경영진 및 전사 주요 간부들이 참석한 가운데 긴급회의를 개최하고, '비상 경영'을 선언했다고 26일 밝혔다.

이번 조치는 최근 자회사인 코스포(KOSPO)영남파워의 복지기금 유용·축소 의혹과 관련, 국민적 우려를 해소하고, 최근 국제 정세 불안으로 에너지 수급과 가격 변동성에 대한 우려를 불식시키기 위해 마련됐다.

남부발전 김준동 사장은 회의에서 출자사 임원을 대상으로 즉각적인 직무감사를 지시했으며, 특히 사적 이익 편취 등 부당한 행위에 대해 집중 점검을 진행하기로 했다. 김 사장은 "조사와 감사 결과가 나오는 대로 관련 조직을 대폭 개편하고 인사 혁신을 단행할 것"이라고 밝혔다.

또한, 투명성 제고를 위해 외부 인사로 구성된 징계위원회를 운영해 관련자에 대해 엄중한 책임을 묻기로 했다. 앞서 지난 3월 18일에는 비상임 임원추천위원회를 통해 외부 변호사 및 회계사를 임원진에 포함시켜 의사결정의 객관성과 투명성을 강화한 바 있다.

아울러 중동 지역의 지정학적 위험 확대로 인한 국제 에너지 시장의 불확실성에 대비해, 유연탄 및 LNG 등 주요 발전 연료의 수급상황을 점검하고, 재고 관리 체계를 강화하기로 했다. 또한 대체 연료 확보 및 공급선 다변화도 적극 추진하여 에너지 안보에 만전을 기할 방침이다.

회의에 참석한 각 발전소 본부장들은 안전사고 방지를 위해 어느 때보다도 현장 안전 경영에 힘쓸 것을 다짐했다. 특히 풍력, 태양광 등 재생에너지 분야에서 단 한 건의 사고가 발생하지 않도록 경영진부터 솔선수범해 현장경영을 할 계획이다.

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김준동 남부발전 사장은 "회사가 어려울수록 조직의 통합과 소통이 무엇보다 중요하다"며, "에너지 안보가 국가적 비상 상황인 만큼, 연료 수급 관리에 만전을 기해주길 바란다"고 당부했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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