KLPGA 루키 및 투어 프로 세미나 개최

신인 24명, 투어 선수 128명 대상 교육

한국여자프로골프협회(KLPGA)가 2026 루키와 투어 프로 세미나를 마쳤다고 26일 밝혔다.

지난 24일에는 서울 여의도에 위치한 이룸센터에서 2026시즌 신인상 대상자 24명이 참석한 'KLPGA 2026 루키 세미나'가 열렸다. 정규 투어에 관한 기본적인 설명부터 골프 규칙, 매너 및 인터뷰 교육, 그리고 고정밀 위치기반 데이터 활용법 등 실용적인 내용의 강의들이 다뤄졌다.

KLPGA 선수들이 2026시즌을 앞두고 투어 프로 세미나에 참석해 강의를 듣고 있다. KLPGA 제공 AD 원본보기 아이콘

신인 양효진은 "정규 투어에 대해 마냥 어렵게 생각하고 있었는데 이번 세미나를 통해 잘할 수 있겠다는 자신감이 생겼다"면서 "특히 프로암 경기를 할 때 말하는 법에 대한 강의가 가장 유용했다. 아마추어 분들과의 거리감을 많이 줄이고 좋은 시간을 보낼 수 있을 것 같다"고 말했다.

지난 25일에는 서울 여의도에 위치한 한국거래소에서 'KLPGA 2026 투어 프로 세미나'가 열렸다. 2026시즌 정규 투어 시드권자와 시드순위 50위 이내에 해당하는 대상자 중 128명의 선수가 참석했다. 주요 경기규칙과 경기속도, 투어 정보, 개정 규정에 관한 설명을 비롯해, 도핑 방지 및 매너교육, 미디어 대응, 인터뷰 스킬 등 투어 선수에게 실질적으로 도움이 되는 다양한 강의가 진행됐다.

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지난 시즌 대상을 받은 유현조는 "본격적인 시즌이 시작되기 전에 하는 세미나를 들으니 진짜 2026시즌이 시작된다고 느꼈다"며 "새로운 룰에 대한 교육이 올 시즌을 보내는데 도움이 많이 되고 유익했다. 오늘 배운 것을 토대로 올 시즌 지난해보다 좋은 성적을 내보겠다"고 각오를 드러냈다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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