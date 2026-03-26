김부겸 만나 출마 결단 요청

"대구를 로봇수도·AX 대전환 중심지로"

김 전 총리도 화답…"대구 발전 대표님께 요청"



정청래 더불어민주당 대표가 26일 김부겸 전 국무총리와 만나 "아무리 생각해도 대구 선거에 이길 필승 카드는 김 총리님밖에 안 계신다"며 오는 6월3일 지방선거 대구시장에 출마해달라고 재차 요청했다.

정 대표는 이날 서울 중구 모처에서 김 전 총리와 만나 "총리님은 공공재"라며 "국가를 위해 또 대구를 위해 결단을 내려줄 것을 다시 한번 간곡히 요청한다"고 러브콜을 보냈다. 그러면서 "정치를 조금 떠나셔서 다시 결심하기 어려웠을 텐데 한번 용기를 내달라"고 했다.

정청래 더불어민주당 대표와 김부겸 전 국무총리가 26일 서울 중구 달개비에서 회동 전 손을 맞잡고 있다. 2026.3.26 국회사진기자단 AD 원본보기 아이콘

앞서 정 대표는 지난 23일 경남 김해 현장최고위원회의 현장에서 "김 전 총리만이 낙후한 대구 발전을 이끌어갈 확실한 필승카드"라며 "김 전 총리가 민주당 대구시장 후보로 뛰어달라"고 말했다.

정 대표는 전날 민주당이 발표한 지선 1호 공약인 '그냥 해드림 센터'를 언급하며 "어르신들에게 다 해드린다는 차원에서 지자체별로 센터를 만들겠다고 했는데 대구에는 무엇이든 다 해드리고 싶다"고 했다. 이어 "대구에서 필요한 것이라면, 또 총리께서 원하는 것이라면 무엇이든 '다 해드림 센터장'이 되고 싶은 심정"이라고 밝혔다.

그는 "대구에 또 한번 나가달라고 하는 게 당대표로서 너무 가혹한 것 같다는 생각이 있다. 미안한 마음이 있다"면서도 "더 큰 가치를 위해 총리님이 결단해줄 것을 요청드린다"고 당부했다.

또한 "대구는 수십년동안 국민의힘에서 사실상 장기 집권하고 있는데 대구가 전체 광역단체 중에서 어떻게 보면 가장 낙후되고 정체된 도시"라며 "이재명 정부에서 천명했듯 대구를 로봇 수도로 만들겠다. 또 하나는 인공지능(AI) 시대에 대구 수성 알파시티를 인공지능 전환(AX) 혁신과 대전환의 중심 도시로 만들겠다"고 강조했다.

대구 군 공항 문제와 관련해서도 "민군 통합 공항이 대구 시민의 한결같은 열망으로 알고 있다. 그것도 민주당이 잘 준비하겠다"고 했다. 그러면서 "합법적으로 가능한 모든 수단을 동원해서라도 대구 시민의 열망을 받들고 대구 지역 경제 발전에 이바지해 대구의 대전환, 대구의 대변화를 이번 지방선거를 통해 실현해 보고자 한다"고 했다.

김 전 총리는 정 대표의 간곡한 요청에 "정 대표님께서 제가 도망가지 못하도록 퇴로를 다 차단하셨다"며 웃음으로 화답했다. 김 전 총리는 "심지어 지난주에는 대표께서 봉하마을에 가셔서 공개적으로 말씀하셔서 제가 당의 요청을 버텨낼 수 있을까. (버텨낼 수 없다면) 대구시민께 함께 해보자는 제안을 무엇을 가지고 할까, 라는 고민을 하고 있었다"며 우회적으로 긍정적인 답변을 했다.

이어 그는 "고민을 많이 한 이유 중 하나는 제가 정치를 한번 정리한 마당에 다시 열정이 나올까라는 (생각이) 있었다"면서 "또 하나는 공직이 갖는 무게의 두려움"이라고 했다. 그러면서 "공직에 가려면 각오가 돼 있어야 하는데 스스로 준비가 됐는지 두려웠다"고 했다.

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김 전 총리는 "기왕 이렇게 된 거 대표님께 대구 발전과 대구·경북의 미래 비전이라도 말씀드리고 당의 의지를 확인하는 게 도리겠다 싶어서 이자리에 나왔다"며 "대구 젊은이들에게 새로운 힘을 심어주겠다는 단단한 약속을 대표님께서 지켜주실 것을 요청드린다"고 했다.

지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr



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