위즈 파크 내 팝업스토어 및 브랜드데이 예정

BYD 코리아의 공식 딜러사 DT네트웍스가 수원을 연고지로 하는 프로야구단 케이티 위즈와 공식 스폰서십 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

케이티 위즈 주장 장성우 선수(오른쪽)와 오원석 선수가 ‘BYD SEALION 7’ 차량 앞에서 포즈를 취하고 있다. DT네트웍스 AD 원본보기 아이콘

DT네트웍스는 BYD 국내 최대 규모의 네트워크를 보유한 대표 딜러사로, 수원 케이티위즈파크 인근 BYD 오토 수원 전시장을 비롯해 분당·동탄·서초 전시장을 운영하며 경기 전역과 서울을 아우르는 고객 기반을 구축해왔다. 이를 바탕으로 경기도 유일의 프로야구단인 케이티 위즈와 협업해 지역 밀착형 마케팅을 한층 강화하고 브랜드 체감도를 높여나갈 계획이다.

이번 스폰서십에 따라 DT네트웍스는 2026년 모든 케이티 위즈 홈 경기에서 3루 덕아웃 광고와 경기장 내 전광판 광고, BYD 고객전용 스카이 박스를 운영할 예정이다. 또한 케이티위즈파크 내 BYD 팝업 스토어와 브랜드 데이 등 다양한 프로그램을 통해 야구 팬과 고객들이 자연스럽게 브랜드를 접할 수 있도록 참여형 마케팅을 전개할 방침이다.

이같은 활동은 BYD의 글로벌 스포츠 마케팅 기조와도 맞닿아 있다. BYD는 맨체스터 시티, 인터 밀란 등 세계적인 명문 구단과의 협력을 통해 브랜드 인지도를 높여왔으며, 이러한 흐름 속에서 DT네트웍스 역시 국내 프로야구를 기반으로 브랜드를 보다 친숙하게 알리고 있다.

권혁민 DT네트웍스 대표이사는 "수원과 경기도민의 자부심인 케이티 위즈와 함께 하게 돼 매우 뜻깊다"며 "지역 팬들과 호흡하며 케이티 위즈의 승리의 순간을 함께하고, BYD가 지향하는 브랜드 가치를 공유하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다. 이어 "앞으로도 고객의 일상 속에서 자연스럽게 브랜드를 접할 수 있도록 기회를 넓히고 차별화된 고객 서비스를 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.

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한편, 자동차 종합 서비스기업 도이치오토모빌 그룹 자회사인 DT네트웍스는 글로벌 1위 전기차 브랜드 BYD의 한국 대표 딜러사로 서울, 경기, 부산, 경남권역 네트워크 운영사다. BYD는 최근 돌핀(BYD DOLPHIN) 모델 출시를 통해 고객층을 확대하며 국내 전기차 시장에서 경쟁력을 강화하고 있다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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