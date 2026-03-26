친환경차 전환촉진을 위한 이차보전 사업

시설·R&D·M&A 자금 최대 8년 이차보전

"1억 지원당 2.26억 투자 유발"

정부가 미래차 전환 투자에 나서는 중소·중견 자동차부품기업을 대상으로 총 4030억원 규모의 금융지원을 추진한다.

산업통상부는 26일 '친환경차 전환촉진을 위한 이차보전' 사업의 2026년도 지원계획을 공고하고, 다음달 27일까지 신청서를 접수한다고 밝혔다.

이번 사업은 미래차 부품 생산을 위한 시설투자, 인수합병(M&A), 연구개발(R&D) 등에 필요한 자금 대출 시 이자를 지원하는 방식이다.

지원 대상 기업은 업체당 최대 100억원까지 대출을 받을 수 있으며, 중소기업은 대출금리의 최대 2%포인트, 중견기업은 1.5%포인트를 최대 8년간 지원받는다.

지원 대상은 '미래차부품산업법'에 따른 미래차 부품 기업으로, 전기차·수소차 등 친환경차 관련 부품 생산 기업이 포함된다.

올해는 총 4030억원 규모의 기업 대출이 지원될 예정이며, 신청 기업은 전담기관인 한국산업기술진흥원(KIAT)의 추천서를 발급받은 뒤 은행 심사를 거쳐 대출을 받을 수 있다.

2022년 사업 시작 이후 지난해까지 총 3305억원이 79개 기업에 지원됐다. 분야별로는 시설투자가 2646억원(55개사)으로 가장 큰 비중을 차지했고, 연구개발 589억원(23개사), M&A 70억원(1개사) 순이었다. 특히 2025년부터 집계된 투자 유발 효과를 보면 정부가 지원한 대출 1억원당 평균 2억2600만원의 기업 자체 투자가 발생한 것으로 분석됐다.

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산업부 관계자는 "부품기업의 미래차 전환을 위한 금융 부담을 완화하고 경쟁력 확보를 지원하기 위한 것"이라며 "전기차 등 친환경차 중심의 산업 구조 전환을 가속화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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