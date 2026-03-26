[클릭 e종목]"주가 상승 이제 시작일뿐…오이솔루션 목표가 ↑"

하나증권이 오이솔루션 오이솔루션 close 증권정보 138080 KOSDAQ 현재가 41,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 34,100 2026.03.26 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"오이솔루션, CPO 시대 대비 특허 확보…AI 데이터센터 진입 교두보 마련" 오이솔루션, AI 데이터센터 1.6Tbps OSFP 및 CPO용 ELSFP 모듈 출시 [특징주]오이솔루션, 북미 수주 기대감에 강세…신고가 전 종목 시세 보기 에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 6만원으로 올렸다고 26일 밝혔다.

김홍식 하나증권 연구원은 "미국 주파수 경매와 레이저 다이오트(LD)칩 내재화로 역대 최고 영역이익을 경신해 올해 흑자 전환이 예상된다"고 전망했다.

그는 "고대역폭으로 갈수록 커버리지 범위가 좁아져서 더 많은 기지국이 필요한데 6G용 주파수는 커버리지가 더 좁다"며 "피지컬 인공지능(AI)에 필요한 초저지연성까지 고려하면 5G 단독모드(SA)와 6G 전용 기지국을 새로 구축해야 한다"고 전했다. 그러면서 "결국 이번 주파수 경매 때는 이전보다 더 많은 프론트홀향 트랜시버 수요가 발생해 매출이 대폭 회복될 것"이라고 덧붙였다.

LD칩의 내재화 역시 호재다. 김 연구원은 "LD칩의 원가 비중이 높은 만큼 자체 LD칩 사용 시 마진율이 향상된다"며 "올해 하반기부터 역대 최고 수준의 영업이익을 기록하는 것은 무리가 아니다"고 전했다.

최근의 주가 상승은 대세 상승의 초입에 불과하다. 김 연구원은 "서버용 1.6T 트랜시버 개발에 성공하며 주가가 급등했지만 오이솔루션의 실적 전망을 고려하면 주가 상승 여력은 충분하다"며 "5G SA에서 6G로 연결되는 빅사이클을 보면 실적 불확실성이 해소될 때쯤 주가가 급등할 수 있다"고 했다.

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이어 "늦어도 올해 말 국내외 신규 주파수 경매가 진행될 예정이니 이 전에 대규모 프론트향 트랜시버 수주를 확보하고 그 결과 올해 하반기에는 흑자 전환할 것"이라고 덧붙였다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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