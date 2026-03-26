EU권과 안보 협력 가속화

수출부터 차세대 기술협력까지

K방산, EU 안보 파트너 부상

대한무역투자진흥공사(코트라)는 25일(현지시간) 독일 뒤셀도르프에서 열린 유럽 최대 무인 이동체 전시회인 '엑스포넨셜(Xponential)'과 연계해 '2026 K-방산의 날' 행사를 개최했다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 폴란드, 에스토니아 등 동·북유럽에서 거둔 성과를 바탕으로, 국방 예산을 대폭 늘리고 있는 독일을 비롯해 서유럽 방산 시장을 공략하기 위해 마련됐다.

유럽연합(EU) 이사회에 따르면 2025년 EU 국방비 지출액은 2020년 대비 63% 급증한 3810억 유로(약 649조 원)에 달했다. 지정학적 불안정성이 지속되는 가운데, EU 집행위는 '2030 대비 태세(Readiness 2030)' 로드맵에 따라 8000억 유로(약 1362조 원) 규모 안보 투자를 추진 중이다. 유럽 방산기업들은 단순 제품 구매를 넘어, 역내 방위 체계 고도화를 함께할 안정적 공급망 파트너를 찾고 있다고 코트라는 설명했다.

대한무역투자진흥공사(코트라)는 25일(현지시간) 독일 뒤셀도르프에서 열린 유럽 최대 무인 이동체 전시회인 '엑스포넨셜(Xponential)'과 연계해 '2026 K-방산의 날' 행사를 개최했다. 코트라. AD 원본보기 아이콘

특히 독일은 안보 역량 강화를 위해 2026년 국방 예산에 1080억 유로(약 185조 원)를 책정했다. 이는 전년도 예산 860억 유로(약 148조 원)보다 25% 이상 증액된 규모로, 독일 국내총생산(GDP)의 2.6%를 차지한다. 독일연방국방부는 2029년까지 국방예산을 1520억 유로(약 262조 원)까지 증액해 나갈 계획이다.

드론, 무인 전력화, 인공지능(AI) 솔루션 등 차세대 방산 기술을 보유한 국내 유망기업 11개 사가 참여해 유럽 방산기업 30개 사와 1대 1 상담을 진행하며 수출 및 기술협력 방안을 타진했다.

포럼에 기조연사로 참여한 독일 국제안보연구소(SWP)의 에릭 발바흐(Eric Ballbach) 박사는 "한국은 독보적인 기술력과 제조 역량을 동시에 갖춘 유럽 안보 협력의 최적 파트너"라며 "한-유럽 간 협력은 글로벌 방산 공급망 고도화를 선도할 것"이라고 평가했다.

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강경성 코트라 사장은 "K-방산은 이제 유럽도 신뢰하는 핵심 안보 파트너로 자리 잡고 있다"며 "우리 기업이 유럽 안보 생태계의 동반자로서 현지 기업과 전략적 시너지를 낼 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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