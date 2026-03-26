구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관의 재산이 1년 전보다 4억원가량 늘어난 것으로 나타났다.

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 18일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 대외경제장관회의에 참석해 대미 통상 현안 등 안건에 대해 발언하고 있다. 2026.3.18 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

정부공직자윤리위원회가 26일 공개한 '2026년 공직자 정기 재산변동사항'에 따르면 구 부총리는 본인과 배우자 등 가족 명의로 51억8880만원의 재산을 신고했다. 1년 전과 비교하면 약 4억원이 증가했다.

구 부총리는 배우자 명의로 보유하고 있는 강남구 개포동 아파트를 비롯해 21억6000만원 상당의 부동산을 보유하고 있다. 예금은 34억5400만원에서 30억9580만원으로 줄었지만, 채권은 7500만원에서 5억5500만원으로 증가했다.

이형일 재경부 1차관의 재산은 19억4244만원에서 23억8181만원으로 4억3937만원 증가했다.

임기근 기획예산처 차관의 8억5024만원에서 9억4077만원으로 1년 전보다 9053만원 늘었다.

주병기 공정거래위원장이 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF에 참석하고 있다. 2026.2.26 조용준 기자 원본보기 아이콘

주병기 공정거래위원장은 26억3660만원의 재산을 신고했다. 1년 전과 비교하면 7100만원 늘었다.

안형준 국가데이터처장의 재산은 15억6320만원으로 4억9577만원 증가했다.

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임광현 국세청장은 1년 전보다 8630만원 감소한 25억1204만원을, 이명구 관세청장은 7359만원 증가한 12억8244만원을 각각 신고했다.

세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr



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