네이버, AI 강화 신규 광고 플랫폼 도입…"광고주 전략 수립 쉽게"
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검색·디스플레이 광고 시스템 단일 플랫폼 통합
네이버가 광고주의 운영 효율성과 편의성을 강화한 신규 광고 플랫폼을 도입한다.
네이버( NAVER NAVER close 증권정보 035420 KOSPI 현재가 216,500 전일대비 3,000 등락률 +1.41% 거래량 174,762 전일가 213,500 2026.03.25 10:29 기준 관련기사 반대매매 위기, 투자금 부족...연 5%대 최저금리 주식자금으로 당일 해결 네이버, AI 시대 맞는 글로벌 플랫폼 도약…"주주 환원 강화" 금감원, 제2의 홍콩 ELS 막는다…"법대로면 4조 과징금, 재발 땐 감경 없다" )는 기존 별도 시스템으로 동작하던 검색 광고와 디스플레이 광고를 하나의 플랫폼으로 통합한다고 25일 밝혔다.
신규 광고 플랫폼에는 광고주가 운영 중인 캠페인의 성과와 주요 지표를 한 화면에 담은 대시보드 기능이 새롭게 제공된다. 검색과 디스플레이 광고 캠페인 목록을 통합해 요일별, 시간대별, 전환유형별 등 상세 데이터를 손쉽게 확인할 수 있다.
사용자 광고 반응을 유효 클릭 기반 데이터로 확인할 수 있는 '기여전환 지표'도 도입된다. 기여전환 지표는 광고 특성에 따른 사용자 반응의 여정을 살필 수 있는 핵심 지표로, 효율적인 광고 전략과 집행을 지원한다.
또 '기간 비교' 기능을 활용하면 기간별 성과를 비교하고 광고 운영 현황을 직관적으로 살필 수 있어 광고주 의사 결정에 도움이 될 전망이다.
AI를 활용해 광고 운영 관련 유용한 정보를 제공하는 '인사이트' 기능도 베타 서비스로 선보인다. 인사이트는 추천, 운영, 프로모션 등 각 분야에 맞춘 정보를 제공하며, 이 가운데 '추천 인사이트'는 AI가 운영 중인 광고 데이터를 분석해 광고 개선에 필요한 데이터 분석 결과와 대응 방안을 제시해준다.
네이버는 직접 광고 전략을 수립하고 캠페인을 운영해야 하는 중소상공인 광고주들에게 효과적인 툴이 될 것으로 기대했다.
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네이버 광고주 서비스 기획 박동환 리더는 "새롭게 선보일 광고 플랫폼은 사용성을 보다 직관적으로 개편하고, 효율적인 데이터 활용 환경을 제공하는 등 광고주 성과 최적화를 지원하는 데 중점을 뒀다"고 말했다.
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