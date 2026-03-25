스마트 TV, 12년째 공인 인증

업계 최고 수준 보안 입증 받아

자체 보안 솔루션 '삼성 녹스' 탑재

삼성전자가 2026년형 스마트 TV와 스마트 모니터에 적용된 자체 보안 솔루션으로 국제 공통평가기준 인증을 획득했다.

삼성전자가 2026년형 스마트 TV와 스마트 모니터에 적용된 보안 솔루션이 국제 공통평가기준(Common Criteria, CC) 인증을 획득했다고 25일 밝혔다. CC 인증은 정보보호가 필요한 제품의 보안성을 평가하는 국제 표준 인증으로, 전 세계 36개국이 상호 인정하는 평가 인증이다.

삼성전자는 2015년부터 스마트 TV에 자체 보안 솔루션 '삼성 녹스(Knox)'를 적용해 올해로 12년간 CC 인증을 받아왔다. 또 올해 업계 최초로 스마트 모니터까지 CC 인증을 획득하며 업계 최고 수준의 보안 성능을 입증했다.

삼성전자 자체 보안 솔루션 '삼성 녹스(Knox)'. 삼성전자. AD 원본보기 아이콘

이번 인증은 삼성 스마트 TV와 스마트 모니터에 적용된 삼성 녹스의 핵심 보안 역량에 대한 엄격한 검증을 통해 수여됐다. 검증 항목은 ▲커널 영역의 무결성을 실시간으로 모니터링하는 'SIM(System Integrity Monitor)' ▲웹 브라우저 사용 시 피싱 사이트 접속을 차단하는 'WBS(Web Browser Security)' ▲실행 파일의 서명을 검증해 비인가 실행을 차단하는 'UEP(Unauthorized Execution Prevention)'이다.

이외에도 삼성 녹스는 ▲하드웨어 기반 독립 보안 구역인 '트러스트존(TrustZone)' ▲민감 정보를 보안칩에 별도로 보호하는 '녹스 볼트(Knox Vault)' ▲기기 간 보안 상태를 통합 관리하는 '녹스 매트릭스(Knox Matrix)' 등 다중 보안 구조를 통해 강력한 보안 환경을 제공한다. 녹스 볼트는 'Neo QLED 8K'와 M9, M8 모니터에 적용되며, 녹스 매트릭스는 2024년 이후 TV와 모니터 전 모델에 적용된다.

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손태용 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "이번 인증을 통해 삼성 녹스가 적용된 스마트 TV와 스마트 모니터가 최고 수준의 보안 환경을 제공하고 있다는 점을 인정받았다"며 "앞으로도 변화하는 디지털 환경에 선제적으로 대응해 고객이 안심하고 사용할 수 있는 보안 기술을 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 말했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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