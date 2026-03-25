과반 확보는 불발

중도당이 '킹메이커' 역할할 듯

24일(현지시간) 실시된 덴마크 총선에서 3선을 노리는 메테 프레데릭센 현 총리가 이끄는 좌파연합이 우파연합에 근소하게 앞설 것으로 예측됐다고 AP통신 등 주요 외신이 보도했다.

덴마크 총리이자 사회민주당 대표인 메테 프레데릭센이 총선 당일인 4일(현지시간) 덴마크 코펜하겐에서 시민들과 악수를 나누고 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

현지 방송 DR과 여론조사 업체 에피니언의 출구 조사에 따르면 179명의 의원을 뽑는 이번 선거에서 좌파연합은 83석, 트뢸스 룬 포울센 국방부 장관이 이끄는 우파 연합은 79석을 얻을 것으로 전망됐다. TV2와 메가폰이 공동으로 실시한 출구 조사에서는 좌파연합과 우파연합의 의석수가 각각 86석, 75석으로 예상됐다.

단일 정당으로는 프레데릭센 총리가 이끄는 사회민주당이 21%의 지지율로 4년 전과 마찬가지로 이번에도 최대 정당이 될 것으로 전망된다.

좌파연합과 우파연합이 과반 의석 확보에 실패할 것으로 관측되면서 뢰케 라스무센 현 외무장관이 이끄는 중도당이 이번에도 '킹메이커' 역할을 할 것이라고 외신은 분석했다.

TV2와 메가폰의 출구조사 결과처럼 좌파연합이 86석을 확보한다면 프레데릭센 총리가 각각 2석씩 할당된 그린란드, 페로제도 의원들을 규합해 연정을 구성하고 3연임을 달성하는 시나리오도 배제할 수 없다.

지난해까지만 하더라도 프레데릭센 총리는 주거비·생활비 급등으로 인한 민심 이반으로 정권을 빼앗길 것이라는 예상이 지배적이었다. 하지만 도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 병합 의지에 단호히 맞서며 올해 들어 지지율이 급상승했고, 여세를 몰아 조기 총선이라는 승부수를 띄웠다.

2019년 역대 최연소 총리로 취임했던 그가 이번 3선 고지에 올라 4년의 임기를 무사히 마칠 경우, 2차 세계대전 이후 덴마크 역사상 가장 오래 재임한 총리라는 기록을 세우게 된다.

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선거 운동 기간 프레데릭센 총리는 전통적인 지지 기반을 다지기 위해 '부유세 신설'을 통한 복지 재원 확충 공약을 내세우며 표심 공략에 나섰다. 재임 중 펼쳤던 강경한 난민 정책으로 이탈했던 중도좌파 세력을 다시 결집하기 위한 전략으로 풀이된다고 주요 외신은 분석했다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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