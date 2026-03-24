서울 바로 옆, 쾌속 교통망과 쾌적한 업무 환경의 완벽한 조화

단순 지식산업센터를 넘어선 '복합 비즈니스 플랫폼'으로 진화

[‘현대 테라타워 구리갈매’ 전경 이미지] AD 원본보기 아이콘

수도권 동북부의 핵심 거점으로 주목받는 구리 갈매지구가 기업들의 새로운 사옥 마련지로 급부상하고 있다. 특히 현대엔지니어링이 선보이는 '현대테라타워 구리갈매'는 압도적인 브랜드 파워와 입지적 장점을 내세우며 비즈니스 패러다임을 바꾸고 있다는 평가다.

■ 사통팔달 교통망, '10분대 서울 생활권' 실현

현대테라타워 구리갈매의 가장 큰 자산은 '교통'이다. 지하철 별내역(경춘선·8호선 연장)과 갈매역을 인접해 둔 더블 역세권 입지로, 향후 GTX-B 노선이 개통되면 서울역까지 10분대 이동이 가능해진다.

도로망 역시 촘촘하다. 세종-포천고속도로(구리~안성 구간), 수도권제1순환고속도로, 강변북로 등이 인접해 있어 서울 강남권은 물론 수도권 전역으로의 물류 이동이 용이하다. 이는 기업 운영의 핵심인 물류비용 절감과 직결되는 요소로 작용하고 있다.

■ 업무 효율 높이는 '올인원(All-in-One)' 특화 설계

단순한 사무 공간을 넘어 기업의 특성에 맞춘 맞춤형 설계도 돋보인다.

한편 기업체가 원하는 요소를 고루 갖춘 '현대 테라타워 구리갈매'는 현대엔지니어링은 경기도 구리시 갈매동 552-17, 18번지에서 수도권 동북부 물류와 제조 비즈니스를 혁신할 복합 비즈니스센터로 조성했다. 이 단지는 지하 2층~지상 10층 연면적 약 10만 3,805㎡ 규모로 지식산업센터와 상업시설이 함께 어우러져 있다. 특히, 지식산업센터는 라이브오피스, 업무형, 드라이브인 등으로 구성해 다양한 형태의 기업들에게 성공적인 비즈니스를 지원할 수 있도록 최적의 여건을 갖췄다.

'현대 테라타워 구리갈매'는 입주기업들의 성공적인 비즈니스 여건을 지원하기 위해 여러 특화 설계와 커뮤니티 등을 제공한다. 특히 라이브오피스, 드라이브인, 업무형 등 지식산업센터를 층별, 라인별로 구분해 상품성은 물론 효율성을 극대화한 점이 눈에 띈다.

먼저 최근 1인 창조기업 증가세에 맞춰 업무와 휴식의 기능이 복합된 소규모 특화 상품으로 라이브오피스를 조성한다. 라이브오피스는 사무실 공간 내에 화장실과 다락 등을 설치해 업무와 휴식이 가능한 복합사무실로 활용이 가능하다. 지하 2층~지상 8층에는 화물차량으로 바로 물류 이동이 가능해 업무 효율성이 높은 드라이브인 지식산업센터로 조성해 제조형 중심의 기업들이 꾸준한 관심을 나타내고 있다. 직선형 램프 및 도어투도어(Door To Door) 시스템으로 물류 이동에 최적화했으며 최대 6m의 높은 층고를 적용해 공간 활용성은 물론 넓은 개방감을 확보해 관심이 높은 것으로 보인다. 또 최고층인 지상 9층~지상 10층에는 업무 능률을 높이기 위해 탁트인 개방감을 확보한 업무형 지식산업센터를 조성했으며, 일부호실에는 테라스 설계를 적용해 다양한 평형대 계획으로 기업체의 규모에 맞게 선택할 수 있다.

입주사 임직원들을 배려해 풍부한 커뮤니티 공간도 눈길을 끈다. 세미나실, 커뮤니티라운지, 스크린골프장, 피트니스실, 샤워실, 클럽라운지, 휴게공간과 회의실 등의 다양한 커뮤니티시설이 단지 내에 조성되어 휴식과 업무를 동시에 누릴 수 있는 장점이 있다. 또 단지 내에는 지하 2층 단풍정원을 비롯해 1층 커뮤니티가든, 8층 스퀘어가든, 9층 빛의 정원 등 공개녹지의 휴게공간을 조성해 쾌적한 자연환경도 누릴 수 있다.

또 다양한 의료서비스를 제공하는 구리웰니스건강검진센터가 단지 내 1층에 약 1,190㎡ 규모로 조성되어 다양한 의료서비스도 이용할 수 있다. 입주사 임직원들은 지속적인 건강 관리 솔루션과 더불어 웰니스케어 프로그램으로 다양한 의료 서비스를 가까이에서 누릴 수 있다.

상업시설인 '롬스트리트'도 단지에 조성되어 원스톱 라이프를 누릴 수 있는 것도 장점이다. 상업시설 내에는 럭셔리한 상환경 특화를 통해 이국적인 경관을 연출하고 있어 지역 명소로 자리매김하는 중이다.

현대테라타워 구리갈매는 인근 왕숙신도시, 다산신도시와 인접해 있어 풍부한 비즈니스 인프라와 배후 수요를 공유한다. 여기에 지식산업센터 입주 기업에 주어지는 다양한 금융 지원과 세제 혜택은 실입주 기업뿐만 아니라 투자자들에게도 매력적인 요소다.

부동산 전문가는 "서울의 높은 임대료와 공급 부족으로 인해 준서울 입지를 갖춘 경기권 지식산업센터로 눈을 돌리는 기업이 늘고 있다"며 "그중에서도 브랜드 신뢰도와 교통 호재가 확실한 곳을 선점하는 것이 중요하다"고 조언했다.

AD

'현대 테라타워 구리갈매'는 현재 입주를 진행 중이며, 단지 내 1층에 분양홍보관에서 입주 및 분양관련 자세한 정보를 얻을 수 있다.

lshb01@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>