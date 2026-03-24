2026 경남관광박람회 ‘관광상품개발 어워즈’ 우수상 수상



에그야 페스타·양산프렌즈·매화빵, 관광콘텐츠 경쟁력 입증

경남 양산시는 지난 19일부터 21일까지 창원컨벤션센터에서 열린 2026 경남관광박람회 '경남관광상품개발 어워즈'에서 우수상을 받으며 지역 관광 콘텐츠의 완성도를 다시 한번 입증했다.

양산시가 경남관광상품개발어워즈에서 우수상을 받았다. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 어워즈는 경남 18개 시·군이 참여해 관광정책, 관광프로그램, 관광홍보관 운영 등 관광 전반의 경쟁력을 평가하는 자리로, 외부 관광전문가 심사단의 발표심사를 통해 수상 지자체가 선정됐다.

양산시는 '자원을 넘어 콘텐츠로 승부하다!'를 주제로 발표를 진행했으며, 지역 자원을 체험형 관광콘텐츠로 확장하고 관광상품과 연계한 점에서 높은 평가를 받았다.

특히 지난해 전국 최초로 선보인 '에그야 페스타', 관광캐릭터 '양산프렌즈'를 활용한 방문의 해 홍보마케팅, 통도사 미디어아트를 기반으로 한 야간관광 콘텐츠 활성화 전략이 우수사례로 주목받았다.

또 제1회 원동매실 특산품 개발 경진대회 최우수상 수상 제품인 '매화빵(매화꽃브레드)'을 홍보관에서 함께 선보이며 관광과 지역 특산품을 연계한 소비·체험형 관광모델을 구현한 점도 긍정적으로 평가됐다.

이와 함께 2026년 에덴밸리 루지코스를 활용한 어필(UP-HILL) 레이스 축제와 황산공원 야외 방탈출 프로그램 등 체험형 관광콘텐츠 확대 계획 역시 미래 성장 가능성이 높은 정책으로 평가됐다.

이번 발표를 맡은 관광과 오예지 주무관은 관광자원과 콘텐츠, 지역 상품을 연계한 스토리텔링 중심의 발표로 심사위원들의 호평을 받았으며, 질의응답에서도 전문성을 보여 발표 역량을 인정받았다.

이러한 성과를 바탕으로 양산시는 지난해 최우수상에 이어 올해 우수상을 받으며 2년 연속 수상을 달성하며 관광마케팅의 우수한 기획력과 실행력을 입증했다.

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양산시 관계자는 "관광자원을 콘텐츠와 체험으로 확장해 온 노력이 좋은 평가로 이어졌다"며 "2026 양산방문의 해를 맞아 차별화된 관광콘텐츠를 지속 발굴해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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