에스엘에너지, 친환경 연료 사업 확대 본격화…주주가치 제고 병행 추진

전남 여수 산업단지에 본사를 둔 친환경 에너지 기업 에스엘에너지가 인적분할 이후 첫 사업연도에서 안정적인 실적을 기록하며 친환경 에너지 시장 공략에 속도를 내고 있다.

에스엘에너지는 지난해 3월 인적분할로 출범한 이후 매출 약 682억원, 당기순이익 약 3억8000만원을 기록하며 안정적인 출발을 보였다. 주력 제품인 중유(B-C)는 고효율·저공해 특성을 갖춘 친환경 연료로 시장에서 경쟁력을 확보했으며, 생산 가동률 96.37%를 기록하며 높은 생산 효율성을 입증했다. 또한 LG화학의 부생연료유 2호 공식 1차 공급자로서 안정적인 매출 기반을 확보하고 있으며, 친환경 연료 공급을 통해 ESG 경영 흐름에도 부합하고 있다.

회사는 글로벌 친환경 경쟁력도 강화하고 있다. 2024년에는 업계 최초로 국제 친환경 인증인 ISCC PLUS(International Sustainability & Carbon Certification)를 획득했다. 해당 인증은 원료부터 생산 공정, 최종 제품에 이르기까지 엄격한 지속가능성과 탄소 저감 기준을 충족해야 부여되는 것으로, 에스엘에너지는 석유화학 부산물인 PFO를 활용한 자원순환 제품 가치를 인정받았다. 이를 통해 글로벌 고객사의 ESG 요구에 부합하는 고부가가치 제품 공급이 가능해졌다는 설명이다.

친환경 재생에너지 사업도 본격적으로 확대되고 있다. 회사는 지난해 하반기부터 제주 지역 발전소에 바이오중유 공급을 시작했으며, 이는 정부의 신재생에너지 공급의무화제도(RPS)와 탄소중립 정책과 맞물려 시너지 효과가 기대된다. 에스엘에너지는 자체 정제 설비와 품질관리 시스템을 기반으로 향후 바이오 에너지 시장에서 점유율을 지속 확대해 나갈 계획이다.

주주가치 제고를 위한 제도 정비에도 나선다. 오는 3월 27일 제1기 정기주주총회에서 재생에너지 관련 사업 목적 추가와 주주 권리 행사 명확화, 주주총회 절차 개선 등을 담은 정관 변경안을 상정할 예정이다. 이는 시장 신뢰 회복과 투명 경영 강화를 위한 조치라는 설명이다.

회사는 온성준 회장이 강조해온 준법감시와 회계 투명성 강화를 기반으로 이사회 중심의 책임경영을 강화하고 주주와의 소통도 확대할 계획이다. 과거 불확실성을 해소하고 기업 가치를 재평가받기 위해 책임경영을 최우선 과제로 삼겠다는 방침이다.

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온성준 회장은 "여수 산업단지에서 축적한 정제 기술을 기반으로 기존 연료유 시장 경쟁력을 유지하는 동시에 바이오중유 등 친환경 에너지 사업 비중을 확대할 것"이라며 "책임경영을 통해 경영 안정성을 확보하고, 친환경 사업 성과를 주주와 공유하며 기업가치를 극대화하는 데 집중하겠다"고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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