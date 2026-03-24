전국 매장 체험 전시로 구매 경험 강화

소상공인 중심 위생·관리 편의 가전 관심 확대

LG전자 베스트샵 사진 제공 AD 원본보기 아이콘

최근 매장 환경의 쾌적함과 위생 관리에 대한 중요성이 부각되면서, 소상공인을 중심으로 공간 효율성과 사용 편의성을 동시에 갖춘 가전에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 고객 응대가 잦은 매장에서는 깔끔한 인테리어와 위생적인 음용 환경을 동시에 구현할 수 있는 제품 수요가 꾸준히 증가하는 추세다.

이러한 흐름에 맞춰 LG전자 베스트샵은 '퓨리케어 오브제컬렉션 스탠드 정수기' 신제품을 출시한다. 해당 제품은 매장, 사무실, 휴게공간 등 다양한 환경에 자연스럽게 어우러지는 디자인을 적용해 공간 완성도를 높였다.

또한 사용자 편의성을 높인 관리 기능과 위생적인 사용 환경을 돕는 직수관 고온살균, 출수구 UVnano 살균 기술이 적용돼, 바쁜 매장 운영 중에도 위생적이고 쉽게 사용할 수 있도록 설계됐다. 또한 높은 출수구와 넓은 트레이로 다양한 용기를 안정감 있게 사용 가능하며, 급수부터 용량까지 터치로 간편하게 설정 가능하다.

LG전자 베스트샵은 이번 신제품을 출시하면서, 초기 비용 부담을 덜 수 있도록 3월내 계약을 진행한 모든 고객들을 대상으로 구독료 15% 할인 행사를 진행한다. 아울러 소상공인들에게는 다양한 혜택을 추가로 제공하여, 어려운 시기를 함께 극복하는 상생의 노력을 다하고자 했다.

LG전자 베스트샵은 전국 매장에서 해당 제품을 순차적으로 전시하며, 고객이 직접 비교·체험할 수 있는 기회를 확대해 나가고 있다. 또한 전문 상담을 통해 매장 규모와 사용 패턴에 맞춘 맞춤형 안내를 제공함으로써, 고객들의 합리적인 선택을 돕고 있다. 제품 선택 과정에서 발생할 수 있는 고민을 줄이고 실제 운영 환경에 적합한 제품 구성을 제안하는 점이 특징이다.

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LG전자 베스트샵 관계자는 "사용 환경 변화에 맞춰 고객이 직접 체험하고 비교하며 선택할 수 있는 체험형 매장으로 고객의 선택을 돕고 있다. 앞으로도 다양한 고객들이 가전구매에 실질적인 도움을 받을 수 있도록 맞춤형 상담과 체험 기회를 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

lshb01@asiae.co.kr



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