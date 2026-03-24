한화운용, 'PLUS K제조업핵심기업액티브 ETF' 상장

AI 하드파워·국가 전략산업 집중 투자

미국 등 주요국도 상장 추진

한화자산운용은 'PLUS K제조업핵심기업액티브' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 24일 밝혔다.

PLUS K제조업핵심기업액티브 ETF는 미·중 패권 경쟁과 중동 지정학 리스크 속 글로벌 공급망 재편의 핵심축으로 부상한 한국의 주요 제조업 기업에 투자한다.

특히 '하드파워'와 '국가 전략산업'에 집중한다. AI 하드파워에는 반도체와 에너지(원자력, 태양광, ESS, 전력기기)가 포함되고 국가 전략산업에는 방산, 조선, 우주·로봇, 핵심광물, 바이오(CDMO) 등을 포괄한다.

편입 종목은 ▲삼성전자 ▲SK하이닉스 ▲서진시스템 ▲두산 ▲한화비전 ▲한화솔루션 ▲LG에너지솔루션 ▲LS ▲LS ELECTRIC ▲한화에어로스페이스 등이다.

한국은 AI 기술 패권 경쟁의 중심인 반도체 섹터에서 높은 경쟁력을 갖고 있다. 핵심 부품인 HBM(고대역폭메모리) 시장에서 삼성전자와 SK하이닉스가 지난해 말 기준 약 80%의 점유율을 차지하고 있는데, 차세대 HBM4 공급으로 단가 상승과 수량 확대가 기대되는 상황이다.

태양광, ESS, 전력기기 등 에너지 섹터에서도 한국은 비교 우위를 점하고 있다. 데이터센터 건설로 전력 수요가 급증한 미국 시장에서 한국 업체들은 세액공제와 보조금을 받는 반면 중국 업체들은 고율의 반덤핑, 상계관세를 부과받고 있다.

원전 프로젝트, 노후화된 전력망 교체, 초고압·대용량 송전망 구축 등 최대 에너지 수요국인 미국 내 시장점유율 확대도 주목했다.

최영진 한화자산운용 부사장은 "PLUS ETF의 'K제조업' 시리즈를 해외로도 확장해 나갈 것"이라며 "''미국 상장 K방산 ETF'의 성공 사례와 유사한 형태로 한국 주식 투자가 어려운 국가에서 외국인 투자자 수요 기반을 확대하겠다"고 말했다.

책임운용역은 20년 이상의 운용 경력을 보유한 ETF전략운용팀 김서영 매니저다. 김 매니저는 한화자산운용의 성장형 및 ESG형 공모펀드 및 주요 연기금 위탁자금 등을 맡아 운용한 바 있다.

김 매니저는 "한국은 AI 시대의 핵심 성장 분야에서 글로벌 최상위권의 제조 경쟁력을 갖추고 있다"며 "글로벌 제조업의 판이 바뀌고 있고, 한국 기업들이 그 중심에 자리하며 대한민국 재평가가 지속될 것"이라고 말했다.

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한편, 한화자산운용은 전날 '한화 K제조핵심PLUS펀드'를 출시했다. PLUS K제조업핵심기업액티브 ETF와 유사한 전략의 펀드다. 해당 펀드는 한화투자증권과 직판앱 파인(PINE)을 통해 투자할 수 있으며, 다음 달 15일까지 파인을 통해 펀드를 매수한 고객을 대상으로 펀드 투자에 활용할 수 있는 '파인콘' 지급 이벤트가 진행 중이다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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