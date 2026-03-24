유류세·환율 변동에도 추가금 없어

라이브커머스 방송 기반 예약 구조

여기어때는 라이브 커머스 기반 여행 상품 판매 채널 '여기어때라이브(LIVE)'를 출시한다고 24일 밝혔다. 애플리케이션(앱) 내 실시간 방송을 통해 상품을 소개하고 예약까지 이어지는 구조로, 여행 상품 유통 방식을 다변화하려는 전략이다.

'여기어때LIVE'는 이용자가 방송을 보면서 상품 정보를 확인하고 즉시 예약할 수 있도록 설계됐다. 가격 부담을 낮추기 위한 정책도 함께 도입했다.

첫 방송은 오는 25일 오후 2시에 진행된다. 대표 상품은 베트남 푸꾸옥 3박 5일 일정의 세미 패키지로, 가격은 39만9000원부터다. 해당 상품은 자유 일정과 함께 약 120달러 상당의 관광 혜택을 포함한다. 옵션이 포함된 풀 패키지는 약 310달러 규모의 혜택이 제공된다.

이동 수단과 숙박 조건도 강화했다. 저비용항공사(LCC)가 아닌 풀서비스캐리어(FSC) '썬푸꾸옥 항공'을 이용하며, 전 일정 5성급 리조트 숙박이 포함된다.

가격 변동 리스크를 줄인 점도 특징이다. 환율 상승이나 유류세 인상 시에도 추가 비용이 발생하지 않도록 설계해 여행 경비의 불확실성을 낮췄다.

프로모션 혜택도 마련했다. 라이브커머스를 통해 상품을 구매하고 여행을 완료한 고객에게 결제 금액의 5%를 포인트로 지급하며, 최대 10만원까지 제공한다. 예약 후 인증을 완료한 선착순 100명에게는 국내 숙소 1만원 할인 쿠폰도 추가로 지급할 예정이다.

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여기어때는 매주 라이브 방송을 통해 다양한 여행 상품을 순차적으로 선보일 계획이다. 이를 통해 상품 탐색부터 예약까지 이어지는 '원스톱' 구매 경험을 강화한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



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