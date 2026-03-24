인천 강화도 동서축 도로망 잇는다…2032년 준공
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
인천시가 최근 착공한 계양∼강화 고속도로와 연계해 강화도 동서축 도로망인 광역시도60호선 건설을 본격 추진한다.
이 도로는 계양∼강화 고속도로 종점인 선원면 신정리에서 현재 공사 중인 국지도84호선 종점인 선원면 냉정리를 연결하는 길이 3.67㎞, 왕복 4차로 규모로 건설될 예정이다.
시는 내년 3월까지 타당성 조사와 기본설계 용역을 마치고, 실시설계와 보상 등을 거쳐 2032년 준공을 목표로 건설을 추진할 계획이다.
광역시도60호선 노선도. 인천시 제공
AD
시는 계양∼강화 고속도로와 함께 이 도로가 개통되면 강화도 주요 간선 도로망이 연결돼 접근성이 개선되고 주민과 관광객의 도로 교통 이용이 한층 편리해질 것으로 전망했다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"23억 아끼려다 200명 피 흘렸다"…이스라엘 '다윗...
AD
인천시 관계자는 "광역시도60호선 도로 건설사업을 차질 없이 추진해 접경지역 강화군 주민의 정주여건을 개선하고 지역발전을 견인할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>