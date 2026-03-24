인천시가 최근 착공한 계양∼강화 고속도로와 연계해 강화도 동서축 도로망인 광역시도60호선 건설을 본격 추진한다.

이 도로는 계양∼강화 고속도로 종점인 선원면 신정리에서 현재 공사 중인 국지도84호선 종점인 선원면 냉정리를 연결하는 길이 3.67㎞, 왕복 4차로 규모로 건설될 예정이다.

시는 내년 3월까지 타당성 조사와 기본설계 용역을 마치고, 실시설계와 보상 등을 거쳐 2032년 준공을 목표로 건설을 추진할 계획이다.

광역시도60호선 노선도. 인천시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 계양∼강화 고속도로와 함께 이 도로가 개통되면 강화도 주요 간선 도로망이 연결돼 접근성이 개선되고 주민과 관광객의 도로 교통 이용이 한층 편리해질 것으로 전망했다.

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인천시 관계자는 "광역시도60호선 도로 건설사업을 차질 없이 추진해 접경지역 강화군 주민의 정주여건을 개선하고 지역발전을 견인할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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