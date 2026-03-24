시민의 바람을 예산에 담아낼 '경남 창원특례시 2026년 주민참여예산위원회'가 23일 출범했다.

시는 이날 시청 시민홀에서 위원 위촉식을 열고 주민참여예산위의 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다.

위원회는 공개모집과 추천을 통해 선발된, 20대부터 70대까지 다양한 세대와 직군의 위원 70명으로 구성됐다.

위원들은 ▲기획·행정 ▲산업·경제·복지 ▲문화·환경·도시 ▲건설·해양·농림 등 4개 분과에서 활동하며 예산 편성 과정 전반에 시민 의견을 반영하고 제안사업의 우선순위를 심의, 조정하는 역할을 맡는다.

경남 창원특례시 2026년 주민참여예산위원회 위원들이 기념사진을 찍고 있다. 창원특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 위촉식은 위원 위촉장 수여, 임원진 선출, 2026년 주민참여예산제 운영 방향 설명, 위원 역량 강화 특강 순으로 진행됐다.

정순길 자치행정국장은 "주민참여예산제는 시민의 목소리를 시정에 반영하는 중요한 제도적 기반"이라며 "위원회가 중심이 되어 시민의 목소리가 예산에 담길 수 있도록 적극적인 활동을 펼쳐달라"고 당부했다.

창원시는 오는 27일부터 5월 20일까지 2027년도 예산편성을 위한 주민제안사업 공모를 진행할 예정이다.

AD

사업 제안은 시 누리집 게시판이나 우편, 방문 등을 통해 할 수 있으며 접수된 사업은 관련 부서 검토와 주민참여예산기구의 심의와 조정을 거쳐 최종 선정된 후, 내년 예산에 반영된다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>