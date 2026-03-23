뇌과학자 장동선 박사 초청

AI시대 자녀교육 방향 제시

경기 남양주시는 23일 정약용도서관 공연장에서 관내 초·중·고 학부모 400여 명이 참석한 가운데 2026년 '학부모 미래교육공동체'아카데미 부모 멘토링 특강을 성황리에 개최했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 23일 정약용도서관 공연장에서 관내 초·중·고 학부모 400여 명이 참석한 가운데 열린 2026년 '학부모 미래교육공동체' 아카데미 부모 멘토링 특강에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 특강은 'AI시대 미래교육'을 주제로 인공지능 기술의 급속한 발전에 따른 교육환경의 변화 속에서 학부모의 이해를 높이고 자녀 교육 방향에 실질적인 도움을 제공하기 위해 마련됐다.

이날 강연은 뇌과학자이자 과학 커뮤니케이터로 활동 중인 장동선 박사가 이끌었다. 장 박사는 AI시대 부모의 역할과 효과적인 자녀 교육 방법 등을 중심으로 강연을 진행했다. 이어 질의응답 시간에는 학부모들이 자녀 교육에 대한 다양한 고민을 나누며 활발히 소통하는 시간을 가졌다.

행사에 참석한 한 학부모는 "AI시대에 아이를 어떻게 이해하고 지도해야 할지 고민이 많았는데, 교육의 방향을 다시 생각해 보는 의미 있는 시간이었다"고 소감을 전했다

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주광덕 남양주시장은 "오늘 특강이 AI시대를 준비하는 학부모들의 자녀 교육에 많은 도움이 됐길 바란다"며 "앞으로도 학부모들에게 도움이 되는 프로그램을 지속적으로 운영해 나가겠다"고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 23일 정약용도서관 공연장에서 관내 초·중·고 학부모 400여 명이 참석한 가운데 열린 2026년 '학부모 미래교육공동체' 아카데미 부모 멘토링 특강에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

한편 남양주시는 이번 특강을 시작으로 학부모 미래교육공동체 아카데미를 지속 운영해 학부모를 위한 실질적인 교육지원과 소통의 장을 마련해 나갈 계획이다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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