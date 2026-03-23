조국 "이 대통령, 좌표찍기·허위보도 희생자"

오보 땐 동일 지면 정정보도…언론개혁 주장

조국혁신당 조국 대표가 이재명 대통령의 '조폭 연루 의혹' 보도에 대한 사과 요구를 두고 SBS 노동조합이 '언론 탄압'이라고 반발하자 "오보를 사과하라는 게 탄압이냐"며 강하게 비판했다.

최고위원회의에서 발언중인 조국혁신당 조국 대표. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

조 대표는 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이 대통령은 '좌표 찍기'와 허위 보도로 조리돌림당한 대표적 희생자"라며 "검찰과 몇몇 언론은 정치인 이재명을 죽여야 할 대상으로 찍었고 하이에나식으로 집단공격을 했다"고 주장했다.

이어 "유사한 공격을 당한 저로서는 동병상련에 치가 떨린다"고 말했다.

또 SBS 노조를 겨냥해 "윤석열 독재정권이 대놓고 언론 길들이기를 할 땐 왜 가만히 있었느냐"고 반문하며 "성역 없는 취재와 보도는 중요하지만 언론 스스로 성역이 될 수 없다"고 강조했다.

그러면서 "잘못이 있으면 바로잡아야 한다. 권리만 주장하고 책임은 나 몰라라 하면 책임은 강제될 것"이라며 오보가 확인될 경우 최초 보도와 동일한 지면·시간대·분량으로 정정보도를 하도록 하는 '언론 개혁' 입법이 필요하다고 주장했다.

앞서 이 대통령은 대선 후보 시절 자신의 '조폭 연루설'을 제기한 장영하 씨의 유죄가 확정되자 해당 의혹을 다뤘던 SBS 시사·보도 프로그램 '그것이 알고 싶다' 측에 사과를 요구한 바 있다.

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이에 제작진은 곧바로 사과 입장을 밝혔지만, SBS 노조는 '반민주적 언론 길들이기 중단을 촉구한다'는 내용의 성명을 내며 반발했다. 노조 측은 "이 대통령은 언론 자유에 재갈 물리는 발언을 중단하라. '사과 요구'라는 압박으로 언론 독립을 침해하지 말라"라고 촉구했다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



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