23~27일까지 운영...심리상담·스트레스 측정·트라우마 반응 안내 등 맞춤형 상담 제공

대전시가 대덕구 자동차 부품공장 화재와 관련해 사고로 심리적 충격을 겪고 있는 시민과 피해자를 지원하기 위해 23일부터 27일까지 찾아가는 심리지원 서비스 '마음톡톡버스'를 운영한다.

이번 심리지원 서비스는 대전광역정신건강복지센터와 대덕구정신건강복지센터가 함께 참여해 화재로 인해 불안과 스트레스 등 심리적 어려움을 겪는 시민과 피해자를 대상으로 전문 상담을 제공하고 정서적 안정을 돕기 위해 마련됐다.

심리지원은 대덕구보건소 앞에서 '마음톡톡버스'를 활용해 23일부터 27일까지 5일간 오전 10시부터 오후 5시까지 운영된다. 현장에는 정신건강 전문가와 상담 요원이 참여해 심리상담, 스트레스 측정, 트라우마 반응 안내 등 다양한 맞춤형 상담을 제공하며 필요할 경우 전문 기관과 연계해 치료를 지원할 예정이다.

최동규 대전시 체육건강국장은 "갑작스러운 화재로 심리적 어려움을 겪는 시민과 피해자들이 빠르게 일상으로 회복할 수 있도록 유관기관과 협력해 지속적인 심리지원을 제공하겠다"며 "이번 서비스는 심리적 도움이 필요한 시민 누구나 무료로 이용할 수 있으며, 별도의 예약 없이 현장을 방문하면 서비스를 받을 수 있다"고 말했다.

한편, 통합심리지원단인 보건복지부 산하 충청권트라우마센터와 대한적십자사 재난심리회복지원센터는 20일부터 유가족과 재난 피해자를 대상으로 심리 지원을 이어오고 있다.

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앞으로는 고용노동부 산하 직업트라우마센터, 5개 자치구 기초정신건강복지센터 등과 협력해 지원 대상을 확대하고, 체계적인 심리치료를 통해 피해자들의 일상 회복을 적극 지원할 계획이다. 또한 1577-0199 정신건강위기상담전화를 통해 24시간 전화상담이 가능하다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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