신규 참여자 430명 대상

비대면 신체·인지 건강관리

지난해 ‘AI·IoT 어르신 건강관리사업’을 통해 건강 스크리닝을 실시하는 모습. 광주 서구 제공 AD 원본보기 아이콘

광주광역시 서구는 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 기술을 활용한 'AI·IoT 어르신 건강관리사업'을 본격 추진한다.

이 사업은 스마트폰을 보유한 65세 이상 어르신을 대상으로 스마트 기기와 모바일 앱을 활용해 6개월 동안 비대면 건강관리를 지원하는 프로그램이다.

참여 어르신에게는 손목 활동량계, 체성분계, 혈압·혈당계 등 개인별 맞춤형 스마트 기기를 지원한다. 또 모바일 앱 '오늘건강'을 통해 맞춤형 건강 미션과 전문인력의 비대면 건강 컨설팅을 제공한다.

서구는 오는 24일부터 4월13일까지 건강생활지원센터에서 신규 참여자 430명을 대상으로 사전 건강 스크리닝을 실시한다. 신장·체중, 악력, 평형성(TUG) 등 6종 체력 측정과 함께 신체활동·식생활 심층 면접을 진행하고 치매안심센터와 협력해 인지 선별검사도 병행함으로써 어르신들의 신체 건강과 인지 건강을 함께 살필 계획이다.

서구는 6개월 후 사후 건강 스크리닝을 실시해 어르신들의 지속적인 건강관리 습관 형성을 지원한다.

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이정동 건강생활지원센터장은 "어르신들이 일상 속에서 스스로 건강을 관리할 수 있도록 맞춤형 지원과 지속적인 건강관리에 최선을 다하겠다"며 "이번 사업을 통해 만성질환 관리를 강화해 건강백세 실현에 기여하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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